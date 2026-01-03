Oliván apura su debut con un plan especial de Navidad
El último fichaje completó en Mareo sesiones en solitario durante las vacaciones
Una semana antes de llegar al parón de Navidad el Sporting hacía oficial el fichaje de Brian Oliván. El lateral izquierdo llegaba a Gijón como un jugador para reforzar la defensa, con experiencia y recorrido que, sin embargo, llegaba sin ritmo de competición tras estar todo este año ejercitándose en solitario.
Sorprendentemente, tras dos entrenamiento Borja Jiménez contó con él para entrar en la convocatoria ante el Leganés. De cara a acelerar su regreso a los terrenos de juego, Oliván se quedó en Gijón durante las fiestas siguiendo un plan especial.
El defensa estuvo en Mareo entrenando por su cuenta con el objetivo de poder estar disponible al completo para Borja Jiménez. Precisamente, el lateral izquierdo se ha convertido en una posición muy disputada con la llegada de Oliván. Diego Sánchez es el amo y señor de esa banda en defensa y Pablo García ha acumulado minutos en la mayoría de partidos de liga.
También estaba ganando peso el canterano Álex Diego que era uno más en los entrenamientos y convocatorias de Borja Jiménez y que con la llegada de Oliván, no viajó a Madrid, jugando con el Sporting Atlético, y en el último entrenamiento ya no participó junto al resto de la primera plantilla.
