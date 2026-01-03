El Sporting se posiciona por Karrikaburu

El Sporting de Gijón ha intensificado en los últimos días los contactos con el entorno de Jon Karrikaburu para tomar posición en la carrera por la cesión del delantero centro de 24 años, que apunta a salir en este mercado de enero de la Real Sociedad, club en el que apenas está contando —151 minutos—. La comisión deportiva rojiblanca maneja dos o tres alternativas procedentes de Primera División dentro de la búsqueda de un "9" para este invierno. Karrika es uno. ¿El elegido? Todavía es pronto y dependerá de los movimientos en cascada, que se esperan a partir de la segunda semana de enero.

Entre los nombres que se estudian, además de Urko Izeta, una opción que se considera muy complicada por su vinculación con el Athletic, Karrikaburu genera consenso tanto entre los rectores del club como en el cuerpo técnico que encabeza Borja Jiménez. En cambio, no se han producido avances por Álex Forés, que cuenta con opciones más sólidas —como la del Leganés—, además se mantienen congeladas las alternativas que ofrece el mercado extranjero. El plan "A", en cualquier caso, pasa primero por apurar las posibilidades del mercado nacional. La comisión deportiva tiene rastreadas otras opciones que ofrece el mercado internacional, aunque ninguna convence al cien por cien.

Karrikaburu, cuyo interés fue adelantado por LA NUEVA ESPAÑA, siempre ha sido un delantero del agrado de la comisión deportiva del Grupo Orlegi. Sin embargo, vuelve a tratarse de una operación compleja por dos motivos: el jugador cuenta con varios pretendientes en Segunda División y su salida de la Real Sociedad no está garantizada, a la espera de la decisión que adopte Pellegrino Matarazzo, nuevo técnico del conjunto txuri-urdin.

El Sporting, que ha situado como prioridad la contratación de un delantero centro —aunque asume que antes deberá aligerar la masa salarial de la plantilla, con Jordy Caicedo en la rampa de salida—, es uno de los clubes que más interés ha mostrado en la cesión del atacante. Su situación en la tabla y el proyecto deportivo lo convierten, además, en un destino atractivo para que el delantero navarro pueda foguearse. No obstante, la competencia es elevada: en Segunda División hay varios clubes dispuestos a garantizarle un rol protagonista. El Zaragoza es uno de los que más ha insistido en las últimas semanas, y hay más equipos de la categoría atentos a un jugador con buen cartel en la división.

Así las cosas, la operación apunta a dilatarse hasta los últimos días del mercado de enero, como ya sucedió el pasado invierno con el caso de Nico Serrano. Al igual que el Sporting, otros clubes monitorizan la situación de delanteros con pocos minutos en Primera División, y los movimientos se producirán en cadena una vez se aclaren algunas decisiones en la élite.