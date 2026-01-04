Año nuevo con reto para el Sporting: este es el plan de Borja Jiménez para abrir el 2026 con victoria

Un desafío mayúsculo para el estreno del año. El Sporting aspira este mediodía ante el Málaga en El Molinón (14 horas, Movistar LaLiga) a enlazar su cuarta victoria consecutiva, hito que le permitiría soñar con cerrar la jornada en puestos de play-off y que sin duda sería el mejor regalo de Reyes posible para una afición que está deseando reengancharse, convencida de la mejoría del equipo desde la llegada de Borja Jiménez. Si la cosa va de retos, el rival es un renacido: el Málaga ha despegado definitivamente con Funes y en el último mes ha sumado tres victorias y dos empates, un dolor de muelas para sus rivales, sobre todo por la voracidad de su triángulo ofensivo (Chupete, Larrubia y Joaquín). No hay mayor síntoma de la mejoría del equipo gijonés que la dificultad a la que se enfrenta Borja Jiménez para decidir el once.

La enfermería ya no castiga a un grupo que incluso se ha permitido dejar en la grada a Kembo –uno de los tres descartados–, mientras que la llegada de Brian Oliván, que apunta a debutar con la camiseta rojiblanca en el segundo tiempo, añade opciones a una plantilla que ya no parece tan débil como hace unos meses, cuando el equipo tenía un batallón de bajas y un reguero de lesionados.

Borja Jiménez ha trabajado en las instalaciones de Mareo con la idea de añadir colmillo a un once que genera muchas dudas a nivel interno y que podría diferir del que conquistó Butarque ante el Leganés antes del parón navideño. En cualquier caso, el escenario sigue siendo abierto y nada está aún definido. Gaspar Campos, suplente en aquel encuentro en el estadio pepinero, tiene opciones de regresar al once inicial frente al Málaga. Aunque el técnico abulense no ha ofrecido demasiadas pistas, la utilización de Gelabert y Corredera como extremos en Leganés apunta a que esa fórmula no tendría continuidad este domingo en El Molinón.

En ese contexto, el cuerpo técnico valora regresar al dibujo 4-2-3-1, con Gelabert actuando como enganche, Dubasin y Gaspar en los costados y Otero como referencia ofensiva. No obstante, el puesto de extremo izquierdo es uno de los grandes focos de incertidumbre. Corredera también ha sido probado en algún momento partiendo desde la banda, lo que incrementa las dudas sobre su ubicación definitiva.

El rol de Corredera, intocable tanto para Garitano como después para Borja Jiménez, condiciona de manera evidente la alineación y, sobre todo, la configuración del centro del campo. En ese sentido, el binomio formado por Bernal y Nacho Martín en la sala de máquinas viene convenciendo al entrenador, que considera que buena parte de la mejoría defensiva del equipo se ha sustentado en el trabajo de estos dos pivotes.

En la zaga, por su parte, no se esperan cambios. Curbelo y Vázquez continuarán en el eje de la defensa y, de momento, no está previsto que Brian Oliván acceda a la titularidad en detrimento de Diego Sánchez, quien fue elogiado públicamente por el técnico en sala de prensa. Oliván, eso sí, cuenta con muchas opciones de debutar en la segunda mitad.