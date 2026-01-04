Borja Jiménez evita el arbitraje tras la polémica derrota del Sporting ante el Málaga: “Ha habido muchas acciones raras”

Análisis. “Hemos estado regular en las áreas. En la primera parte, con situaciones claras donde no hemos decidido bien y no tuvimos claridad. Después de su primer gol, tuvimos minutos malos. Luego entramos bien en la segunda parte… pero no hemos hecho un buen partido. Ha sido un partido extraño. Cuando ocurren muchas cosas externas, no estamos cómodos. No se puede conceder tanto en esta categoría y nos han ganado con claridad. Cuando suceden tantas cosas, nos alteramos más de lo normal. La acción previa al gol del Duba, estamos con muy malos equilibrios. Nos hemos acelerado más de la cuenta: entras en imprecisiones, pérdidas, barullos. Los chicos no entendían algunas decisiones y se han puesto más nerviosos. Pero es algo habitual”.

Suplencia de Corredera. “Hemos jugado con extremos más abiertos y queríamos ser más verticales”.

Valoración árbitro. “No hago valoraciones arbitrales ni cuando nos benefician ni cuando nos puede perjudicar. Ha sido un partido con muchas acciones raras. Mala suerte”.

Amadou. “No está participando ahora. Tiene que seguir trabajando y haciendo las cosas bien”.

Roja de Oliván. “No he visto la roja de Oliván. Tendríamos que medir la fuerza. No creo que una falta en esa altura tenga esa trascendencia. Es que no la he visto. No sé. Si le han mandado al VAR, supongo que será clara. No era el debut que esperaba. Hay que seguir trabajando. Está en un estado de forma bueno. No le damos más importancia”.

Gol anulado a Nacho Martín. “No voy a decir nada del árbitro. Me gustaría entender el 1-3. El punto de partida creo que es fuera de juego, pero cambia la normativa”.

Plan del Málaga. “El Málaga no había jugado con dos delanteros. Te puede sorprender, pero es algo que nos vamos a encontrar en contextos de equipos que sean más verticales”.