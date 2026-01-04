Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tragedia SuizaPrimer nacimientoNochevieja GijónSubidas precios 2026Presupuestos AsturiasTemporal de nieve en Asturias
instagramlinkedin

Un viejo conocido regresa a El Molinón: de ex a pieza imprescindible en el Málaga

Carlos Dotor vuelve al estadio rojiblanco como uno de los jugadores más destacados en el despertar del club andaluz

Dotor, con el Málaga. | MÁLAGA CF

Dotor, con el Málaga. | MÁLAGA CF

Andrés Menéndez

Andrés Menéndez

Gijón

Carlos Dotor regresa este mediodía a El Molinón convertido en un jugador imprescindible para el Málaga, club donde se ha asentado en Segunda División. El centrocampista madrileño, de 24 años, se ha consolidado en el centro del campo del conjunto andaluz y empieza a demostrar el potencial que le hizo destacar en La Fábrica, la cantera del Real Madrid, hasta el punto de convertirse en una de las inversiones más importantes del Celta de Vigo para su proyecto en Primera División. Dotor ha sido una de las grandes apuestas de Juan Funes desde su promoción al banquillo tras el cese de Pellicer, entrenador que nunca le entregó un papel protagonista.

El despegue del equipo boquerón —“seguramente ahora el más en forma de la categoría”, como reconoció el pasado viernes el técnico del Sporting, Borja Jiménez— ha llegado con el excentrocampista rojiblanco como indiscutible en la medular. Será titular en su vuelta a Gijón, adonde llegó en el invierno de 2025 como una de las operaciones de mayor riesgo de la dirección deportiva que entonces lideraba Gerardo García, que asumió su fichaje tras rescindir antes con el Oviedo, el eterno rival, donde no tuvo protagonismo en la primera vuelta. Dotor pasó de puntillas por el Sporting, con un papel discreto e incapaz de ganarse la titularidad con Rubén Albés primero, ni después con Garitano.

Con Dotor en el once, el Málaga encadena cinco partidos consecutivos sin perder en competición regular y llega a El Molinón en clara línea ascendente (tres victorias y dos empates en los últimos cinco encuentros de Liga). La afición blanquiazul ha pasado de cuestionar su llegada a ensalzar, en el último mes, sus actuaciones.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Colapsados todos los accesos al mayor centro comercial de Asturias por los encargos a los Reyes Magos: la caravana ya afecta a la autovía
  2. El temporal que amenaza con cubrir de blanco media Asturias, explicado por el delegado de la Aemet en la región: 'Es el día de Reyes para el que se espera mayor cantidad de nieve
  3. El frío, la lluvia y la amenaza de nieve obligan a adelantar la salida de la cabalgata de Reyes en Oviedo
  4. Un 'gafe' que dura trece años: el centenario chalé de Figaredo (Mieres) no encuentra un proyecto para volver a tener uso
  5. Esto es lo que cobrarán los profesores asturianos al empezar a percibir la subida salarial que arrancaron al Principado tras las huelgas
  6. En peligro los dos mayores programas de blindados de Indra en Asturias, tras admitir el Supremo un recurso de Santa Bárbara
  7. Máxima alerta en las carreteras asturianas: hay alto riesgo de aludes por la 'nevadona' que la Aemet prevé para Reyes
  8. Piedras Blancas busca al 'nuevo rico' del Euromillones: 'Seguramente es un cliente habitual

Soto de Llanera, un cuento de Navidad

Soto de Llanera, un cuento de Navidad

Enfermedad cardiovascular y salud mental juvenil, temática de los primeros premios de la Cátedra de Salud Comunitaria de Asturias

Enfermedad cardiovascular y salud mental juvenil, temática de los primeros premios de la Cátedra de Salud Comunitaria de Asturias

EEUU ataca Venezuela, en directo: Maduro, trasladado a prisión tras su llegada a Nueva York

EEUU ataca Venezuela, en directo: Maduro, trasladado a prisión tras su llegada a Nueva York

La ruta de belenes de Gijón, ampliada hasta el lunes para "agradecer" la gran afluencia y el interés del público (en imágenes)

La ruta de belenes de Gijón, ampliada hasta el lunes para "agradecer" la gran afluencia y el interés del público (en imágenes)

Más de 500.000 euros para un centenar de proyectos innovadores de autónomos y pymes asturianos

Más de 500.000 euros para un centenar de proyectos innovadores de autónomos y pymes asturianos

El PSOE de Llanera acusa al PP de "generar alarma innecesaria": el cierre del Centro Asesor de la Mujer es "transitorio", afirman

El PSOE de Llanera acusa al PP de "generar alarma innecesaria": el cierre del Centro Asesor de la Mujer es "transitorio", afirman
Tracking Pixel Contents