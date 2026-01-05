Caicedo y Cortés se encaminan hacia su salida del Sporting
El delantero y el extremo tienen encaminada su salida del club rojiblanco, que puede ser inminente
Jordy Caicedo y Oscar Cortés se encaminan hacia su salida del Sporting de Gijón, que puede ser inmediata, según ha poduido conocer LA NUEVA ESPAÑA. El delantero y el extremo no se han ejecitado esta mañana junto a sus compañeros en Mareo, aunque ambos sí han estado en las instalaciones rojblancas y han realizado un trabajo más específico mientras se resuelven los últimos detalles. Sí lo ha hecho Kembo, otro de los tres descartes realizado por el club rojiblanco.
Caicedo es un jugador propiedad de Atlas, club bajo el paraguas de Orlegi Sports. El grupo, por lo tanto, tiene avanzada la rescisión de la cesión con el Sporting. El caso de Cortés es más complejo, aunque en las últimas horas el Glasgow Rangers ha avanzado en la rescisión del préstamo para llevar al futbolista después a otro destino en alguna de las competiciones donde puede competir, después de haber participado antes ya con dos clubes.
Con la cercana salida de estos dos jugadores, el Sporting ganaría dos fichas para poder inscribir a nuevos fichajes y aire salarial. El primer objetivo del club es incorporar a ub "9", con Karrikaburu como uno de los principales candidatos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Primera cabalgata que se suspende en Asturias por el temporal 'Francis': el resto sigue adelante... de momento
- Asturias, región más afectada por el temporal de nieve y hielo: éstas son todas las carreteras con problemas
- Un desprendimiento de árboles mantiene cortada la carretera N-634 entre Salas y Valdés
- Doble apuñalamiento en Avilés: una mujer en estado crítico tras ser acuchillada en el cuello y su pareja, herido con cortes en el hombro
- La DGT avisa a los asturianos ante el temporal que viene: multas de 200 euros por este error al poner las cadenas de nieve
- Todos los cambios de última hora que afectan a las cabalgatas de Reyes de Asturias por el temporal 'Francis': un desfile suspendido, varios adelantos de hora, recortes en el recorrido...
- Los asturianos no temen a la borrasca 'Francis': 'Es el tiempo que toca en enero; veremos a los Reyes Magos aunque nieve
- Otro zapatero más que cierra en Asturias después de 40 años de actividad y que simboliza la agonía del oficio: 'Ahora ya no hay aprendices