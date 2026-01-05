Caicedo y Cortés se encaminan hacia su salida del Sporting

Jordy Caicedo y Oscar Cortés se encaminan hacia su salida del Sporting de Gijón, que puede ser inmediata, según ha poduido conocer LA NUEVA ESPAÑA. El delantero y el extremo no se han ejecitado esta mañana junto a sus compañeros en Mareo, aunque ambos sí han estado en las instalaciones rojblancas y han realizado un trabajo más específico mientras se resuelven los últimos detalles. Sí lo ha hecho Kembo, otro de los tres descartes realizado por el club rojiblanco.

Caicedo es un jugador propiedad de Atlas, club bajo el paraguas de Orlegi Sports. El grupo, por lo tanto, tiene avanzada la rescisión de la cesión con el Sporting. El caso de Cortés es más complejo, aunque en las últimas horas el Glasgow Rangers ha avanzado en la rescisión del préstamo para llevar al futbolista después a otro destino en alguna de las competiciones donde puede competir, después de haber participado antes ya con dos clubes.

Con la cercana salida de estos dos jugadores, el Sporting ganaría dos fichas para poder inscribir a nuevos fichajes y aire salarial. El primer objetivo del club es incorporar a ub "9", con Karrikaburu como uno de los principales candidatos.