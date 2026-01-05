La intrahistoria de la dimisión del entrenador del Sporting Femenino: diferencias con la gestión y el "caso Antía"

Sorpresa mayúscula en el Sporting Femenino. El entrenador, Sergio Nieto, ha presentado su dimisión, que ha sido aceptada por el club, tal y como ha anunciado la entidad gijonesa este mismo lunes. Nieto ha presentado su cese por diferencias con la gestión de Orlegi Sports. Tenía al equipo séptimo clasificado en la Segunda Federación Femenina -tercera categoría nacional-, y estaba cumpliendo holgadamente los objetivos marcados por la entidad. Por todo, el cese ha provocado un auténtico terremoto en la estructura del Sporting Femenino. Es, además, el segundo cese directo o indirecto que se produce en solo unos meses en la figura del primer entrenador del equipo femenino del club rojiblanco, después de que en Mareo decidiesen prescindir de Alfonso Baldomir tras criticar públicamente la gestión de la entidad en sus redes sociales: «Misma historia de siempre , ilusión , trabajo, pero en realidad, cero medios y cuando aparecen, puro postureo…».

¿Y qué ha pasado ahora para que con el equipo en séptima posición dimita el entrenador? Todo estalló ayer, domingo, a última hora de la noche. Nieto presenta al consejo del Sporting su dimisión irrevocable tras conocer en boca de terceros una propuesta del Grupo para trasladar a Santos Laguna a una de sus mejores jugadoras, Antía Suárez, que acaba de regresar al equipo tras romperse el cruzad. Sostienen en el club que el plan de que algunas jugadoras puedan ir a México se lleva trabajando desde tiempo atrás y se enmarca dentro de ofrecer un aliciente para las futbolistas, al poder llegar a una competición muy consolidada y profesional, como es la máxima categoría femenina de México. En cualquier caso, la idea de la atacate gallega no pasa por ese cambio de aires.

Esta decisión le pilla desprevenido, pues los gestores deportivos no se la trasladan a él personalmente como entrenador del Sporting Femenino, sino que se la comunica a la jugadora directamente. Pero el tema le acaba llegando y la gestión de la operación le molesta. Primero por estar ausente del proceso. Pero en cierta manera también porque uno de los objetivos que se ha marcado el club es consolidar a la plantilla actual e intentar dar un salto más en el proyecto. De hecho, el club está tratando de renovar a varias de las futbolistas más importantes del equipo, algo difícil, por el hecho de que estén en la tercera categoría nacional. La intención de los gestores deportivos del Sporting Femenino es la de avanzar y potenciar la plantilla, según explican desde la entidad, aunque esto no se puede hacer de un día para otro y, sobre todo, a la ligera, porque toca adecuar los salarios de las jugadoras a la competición en la que compite ahora mismo el equipo, aunque esto dificulte mucho retener el talento.

Por todo, la noticia ha causado una importante conmoción en Mareo, que ahora debe buscar a un nuevo entrenador para que asuma las riendas. "El Real Sporting lamenta la decisión de Nieto y traslada el apoyo a la plantilla para continuar con la gran labor realizada durante la primera parte de la competición", lamentó el club gijonés en un comunicado oficial.