La odisea de Sentimiento Rojiblanco para conseguir entradas para el Cultural-Sporting: -3 grados, una paliza en coche

Mientras muchos sportinguistas aguardaban noticias sobre el reparto de entradas, la Peña Sentimiento Rojiblanco decidió dar un paso al frente. Cinco de sus miembros, encabezados por Xuacu Rodríguez, se organizaron para viajar este lunes a León, hacer horas de cola y regresar en el día con un objetivo claro: garantizar que los miembros de la peña puedan estar en ese Cultural-Sporting del próximo 17 de enero. "La operación estaba bien calculada. El sistema permitía adquirir dos entradas por abono y hasta cuatro abonos por persona, lo que hacía posible sacar hasta ocho localidades por aficionado", explica el presidente de Sentimiento Rojiblanco. “Salimos a sacar 36 entradas. Nos dejaron un montón de abonos”, detallaba el presidente de la peña, subrayando el papel clave de los contactos en León para lograr el objetivo.

El contexto obligaba a moverse con rapidez. La venta de entradas estaba reservada exclusivamente a abonados de la Cultural Leonesa y, a lo largo de la mañana, se pusieron a la venta alrededor de 2.000 localidades. Además, la Cultural solo enviará 570 entradas a Gijón, un cupo muy reducido para un desplazamiento con alta demanda. Ante ese escenario, la peña decidió anticiparse gracias a los abonos de amigos que son socios del club leonés.

El viaje comenzó a las 08.30 horas desde Gijón rumbo a León. Un desplazamiento exprés, de ida y vuelta en el día, que exigía sacrificio. Horas de cola, frío intenso —con temperaturas cercanas a los tres grados bajo cero— y la incertidumbre de saber si el esfuerzo tendría recompensa.

“Cuando llegamos había una cola del copón. Todo con el condicionante del frío. Por suerte hace sol. Si llega a haber una nube…”, relataba Suakú Rodríguez desde la fila. Tras más de hora y media de espera, la imagen era clara: cerca de un centenar de personas por delante y la cola rodeando buena parte del estadio. “Tenemos a unas cien personas delante después de hora y media de cola. Da la vuelta a medio estadio”, añadía.

El viaje se realizó en autocar y todos los integrantes de la peña ya tenían su entrada asegurada. El esfuerzo, sin embargo, iba más allá del interés personal. La intención era facilitar que otros sportinguistas pudieran acompañar al equipo en un desplazamiento especialmente demandado. “Vamos cinco de la peña. Es una paliza terrible, pero por el Sporting merece la pena”, resumía Xuacu, mientras la cola avanzaba con cuentagotas.

Como colofón a la mañana, el grupo tenía previsto inmortalizar el momento en la taquilla. “Vamos a hacernos una foto con la bandera de la peña cuando tengamos las entradas”, avanzaba Rodríguez. Un gesto sencillo para cerrar una jornada de kilómetros, espera y frío extremo.