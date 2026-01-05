Orlegi ultima la rescisión del contrato de Caicedo y Cortés se va al Huracán

La operación salida en el Sporting de Gijón avanza y el club apunta a disponer de dos fichas más y aumentar su margen de movimiento para acometer fichajes, que no se prevén inminentes. El Grupo Orlegi ultima la rescisión de contrato de Jordy Caicedo, delantero que estaba cedido por el Atlas en el club gijonés y que resolverá su vinculación con la organización de manera inminente; mientras, Cortés apunta al Huracán de Argentina, club que ya tiene un principio de acuerdo con el Glasgow Rangers y donde el extremo puede competir en la segunda parte de la campaña, ya que la FIFA lo permite al tratarse de un calendario distinto.

Primero un "9", con Karrikaburu como opción fuerte

Con estas dos salidas -ninguno se ejecitó hoy-, el club rojiblanco aumentará su capacidad de gasto y dispondrá de más hueco para reforzarse. En Mareo están por la labor de apostar en este mercado de invierno. La prioridad ahora mismo es fichar a un "9" -también se pretende reforzar el centro de la zaga con un central y quizá llegue otro extremo tras la salida de Cortés-, pero primero se va a ir a por un delantero. En ese sentido, el Sporting está intentando avanzar por Jon Karrikaburu, delantero de la Real Sociedad, quien se quedó fuera de la convocatoria ante el Atlético de Madrid por unos problemas físicos. Karrika, objetivo avanzado por LA NUEVA ESPAÑA, es la opción que genera consenso.