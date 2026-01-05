Orlegi ultima la rescisión del contrato de Caicedo y Cortés se va al Huracán
El delantero dejará de pertenecer al grupo y abandona el club rojiblanco para ser jugador libre
La operación salida en el Sporting de Gijón avanza y el club apunta a disponer de dos fichas más y aumentar su margen de movimiento para acometer fichajes, que no se prevén inminentes. El Grupo Orlegi ultima la rescisión de contrato de Jordy Caicedo, delantero que estaba cedido por el Atlas en el club gijonés y que resolverá su vinculación con la organización de manera inminente; mientras, Cortés apunta al Huracán de Argentina, club que ya tiene un principio de acuerdo con el Glasgow Rangers y donde el extremo puede competir en la segunda parte de la campaña, ya que la FIFA lo permite al tratarse de un calendario distinto.
Primero un "9", con Karrikaburu como opción fuerte
Con estas dos salidas -ninguno se ejecitó hoy-, el club rojiblanco aumentará su capacidad de gasto y dispondrá de más hueco para reforzarse. En Mareo están por la labor de apostar en este mercado de invierno. La prioridad ahora mismo es fichar a un "9" -también se pretende reforzar el centro de la zaga con un central y quizá llegue otro extremo tras la salida de Cortés-, pero primero se va a ir a por un delantero. En ese sentido, el Sporting está intentando avanzar por Jon Karrikaburu, delantero de la Real Sociedad, quien se quedó fuera de la convocatoria ante el Atlético de Madrid por unos problemas físicos. Karrika, objetivo avanzado por LA NUEVA ESPAÑA, es la opción que genera consenso.
Suscríbete para seguir leyendo
- Primera cabalgata que se suspende en Asturias por el temporal 'Francis': el resto sigue adelante... de momento
- Asturias, región más afectada por el temporal de nieve y hielo: éstas son todas las carreteras con problemas
- Un desprendimiento de árboles mantiene cortada la carretera N-634 entre Salas y Valdés
- Doble apuñalamiento en Avilés: una mujer en estado crítico tras ser acuchillada en el cuello y su pareja, herido con cortes en el hombro
- La DGT avisa a los asturianos ante el temporal que viene: multas de 200 euros por este error al poner las cadenas de nieve
- Todos los cambios de última hora que afectan a las cabalgatas de Reyes de Asturias por el temporal 'Francis': un desfile suspendido, varios adelantos de hora, recortes en el recorrido...
- Los asturianos no temen a la borrasca 'Francis': 'Es el tiempo que toca en enero; veremos a los Reyes Magos aunque nieve
- Otro zapatero más que cierra en Asturias después de 40 años de actividad y que simboliza la agonía del oficio: 'Ahora ya no hay aprendices