El Sporting saca a Caicedo y Cortés y apunta a Karrikaburu

La operación salida se abrió este lunes, víspera de Reyes, de manera abrupta para el Real Sporting de Gijón con las bajas de Óscar Cortés y Jordy Caicedo, movimientos que liberan margen para acometer nuevas incorporaciones en el mercado de invierno. El foco de la comisión deportiva del Grupo Orlegi está puesto prioritariamente en la llegada de un delantero centro. Además, el club también trabaja en la incorporación de un central y, en último término, de un extremo, una vez confirmada la salida de Cortés. El primer objetivo que maneja el Sporting es el delantero de la Real Sociedad Jon Karrikaburu, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA.

El club rojiblanco ya ha iniciado contactos con la entidad txuri-urdin para plantear una cesión con opción de compra por el atacante, de 24 años. Sin embargo, la operación se ha complicado en las últimas horas con la posible irrupción del Racing de Santander, que busca reforzar su delantera tras la venta de Jeremy Arévalo al VfB Stuttgart. El club cántabro ha sondeado la situación de Karrikaburu después de comprobar que la opción de Urko Izeta es prácticamente inviable y tras perder durante varias semanas a Asier Villalibre. Karrika fue muy feliz en Santander. Y si se da esta vía, se podría esfumar la opción de que acabe en el Sporting. Pero todo está abierto por ahora.

En Mareo sitúan a Karrikaburu como la primera opción para este mercado invernal, aunque son conscientes de la dura competencia, especialmente ante un Racing con mayor músculo económico y que, además, es un entorno conocido para el delantero, donde ya fue importante como cedido en la temporada 2024-2025. El Zaragoza ha estado en la pelea. El Sporting, que prioriza el mercado nacional para reforzar el ataque, maneja alternativas por si no prospera una operación compleja y cuyo desenlace no se espera a corto plazo. También se revisan opciones en el mercado internacional, aunque la preferencia sigue siendo un delantero con conocimiento de la categoría.

En cualquier caso, el club ganó algo de oxígeno económico con los movimientos realizados este lunes. En una jornada muy activa en Mareo, el Grupo Orlegi cerró la rescisión del contrato de Caicedo —tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital—, al que aún le restaba un año más de vinculación con el Atlas FC. Al mismo tiempo, se confirmó el principio de acuerdo entre el Glasgow Rangers y el Club Atlético Huracán para la cesión de Cortés, lo que supuso la cancelación de su préstamo en Gijón.

Desde Argentina, varios medios informaron también de contactos entre Huracán y Caicedo, aunque sin precisar el estado real de las negociaciones. De manera paradójica, los dos descartes del Sporting podrían acabar encontrando acomodo en el mismo destino. Este lunes, el club decidió apartar provisionalmente a Caicedo y Cortés mientras se resolvían sus salidas, mientras que Kembo, el tercer jugador señalado en este mercado de enero, se mantuvo dentro de la dinámica del equipo.