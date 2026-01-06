El Racing de Santander estudia firmar a Karrikaburu, opción preferente del Sporting para la delantera

El Racing de Santander valorará en las próximas horas si entra en la carrera por Jon Karrikaburu, la opción preferente del Sporting de Gijón para reforzar la delantera con vistas a este mercado de invierno, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. En Mareo ya se han movido para contar con la cesión del delantero y han mantenido conversaciones con la Real Sociedad para solicitar formalmente una cesión con opción de compra. Y Karrika, que ha sido objetivo del Sporting en muchos de los últimos mercados, ve con buenos ojos la opción de recalar prestado en el club gijonés para gozar de minutos en la segunda vuelta y enganchar un proyecto con aspiraciones a subir a Primera División. Pero la posible irrupción del líder de Segunda División puede tirar al traste la operación, ya que para el delantero navarro esta sería su primera opción. El Racing, en cualquier caso, maneja varias opciones, aunque la vía de Karrikaburu ya está en la mesa. Y será valorada por los rectores entre este martes y mañana, miércoles.

El club cántabro apunta a acelerar la contratación de un delantero centro, después de la lesión de Asier Villalibre y la venta de Jeremy Arévalo al Stuttgart. Y entre sus opciones preferentes está Karrika, que es el gran deseado del club gijonés para reforzar el ataque, una vez se ha desbloqueado la salida de Jordy Caicedo, que rescinde cesión en Gijón para poner rumbo al Huracán argentino, junto a Oscar Cortés. Hoy, los dos jugadores aún han estado en Mareo, a la espera de que se resuelvan los últimos flecos previos para recalar ambos en el Huracán. El delantero navarro dejó un buen regusto en su cesión al Racing de Santander el curso pasado y conoce el club y el entorno, por lo que su adaptación sería rápida. Las próximas horas apuntan a ser decisivas.

El Sporting, mientras, ya ha hecho su trabajo y está pendiente de la decisión de un delantero que convence a la comisión deportiva y al entrenador, Borja Jiménez. Si Karrika da el “sí” a recalar en el club asturiano, faltaría después alcanzar un acuerdo con el club txuri- urdín, que exige a los interesados que asuman una parte relevante de la ficha del atacante, además de incluir una opción de compra. En Mareo priorizan firmar a un delantero con experiencia en la categoría y ven en el atacante de Elizondo un perfil perfecto, una vez se da por casi imposible la llegada de Urko Izeta, que se ha desplazado a Arabia para jugar la Supercopa con el Athletic de Bilbao.

La comisión deportiva del Sporting maneja distintos ofrecimientos y no descarta abrirse al mercado internacional. De momento, la prioridad sigue siendo firmar jugadores con experiencia en la competición. Pero la competencia para firmar delanteros en este mercado es voraz.