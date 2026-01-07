Todo al "9", el Sporting se lanza a por un delantero: estos están en la lista

El Sporting se ha lanzado ya con toda la fuerza a por la contratación de un "9". El fichaje de un delantero centro es la absoluta prioridad para la comisión deportiva y donde, de momento, se está centrando toda la energía. En ese sentido, en Mareo manejan un muy reducido grupo de nombres para reforzar la plantilla con un punta que, pretenden los rectores, aporte un rendimiento inmediato. Desde ya. Acertar es prioritario.

En ese sentido, el club gijonés tiene al delantero de la Real Sociedad, Jon Karrikaburu, objetivo avanzado por LA NUEVA ESPAÑA, como un jugador que ocupa los primeros lugares de la lista. También agrada Alejandro Marqués, delantero de 25 años que se encuentra en el Estoril de Portugal, donde apunta a salir este enero. De hecho, acaba contrato este 30 de junio. Jon Karrikaburu y Alejandro Marqués son dos atacantes que generan consenso en los rectores y en el cuerpo técnico que lidera Borja Jiménez. Pero son dos objetivos sumamente complicados. En el caso de Karrika, el Racing de Santander es el mejor colocado para firmar al futbolista, que saldrá seguro del club txuri-urdin. Este miércoles, de hecho, Chema Aragón, director deportivo verdiblanco, reconoció en el acto de presentación de Damián Rodríguez como nuevo jugador del Racing de Santander las conversaciones abiertas para contratar a Karrikaburu y confirmó que la voluntad del futbolista es la de regresar a El Sardinero, donde ya compitió la pasada temporada en calidad de cedido siendo un jugador importante para José Alberto López.

Aragón explicó que a su equipo le urge contratar a un delantero, después de la lesión de Asier Villalibre, que estará en el dique seco más de un mes y tras la venta de Jeremy Arévalo. "Necesitamos un delantero que antes tenía que ser complemento a lo que tenemos con Juan Carlos Arana y Asier Villalibre, pero ahora (con la lesión de Villalibre) nos puede hacer reflexionar. Lo fácil y cómodo: Karrikaburu. La adaptación es fundamental. Pero el mercado de invierno es complicado. Es el caso exacto que ocurre ahora", comentó.

Aragón, en cualquier caso, no garantiza que la operación llegue a buen puerto. En ese sentido, el responsable deportivo del Racing de Santander insinuó que algunas de las exigencias de la Real Sociedad generan dudas en el club cántabro, aunque de sus declaraciones se desprende que las gestiones continúan abiertas.

"Un fichaje cómodo" para el Racing

"No puedo decir si es nuestra prioridad", comenzó a explicar el ejecutivo. "Es un fichaje cómodo para todas las partes. Hay pocos delanteros que puedan llevar la responsabilidad de jugar el sábado (ante el Zaragoza). El estilo de juego, el compañero, la taquilla… Nos vamos a ahorrar el cromo de la taquilla. Lo único el dorsal. Pero nos ha pasado con Damián y los que van a venir. Creo que el mercado de invierno no nos puede hipotecar el fichar ahora deprisa y corriendo cosas que luego te metan un ahogo importante. No digo que sea el caso de Karrika. Pero no es lo mismo traer tres delanteros y que sean los delanteros para Primera División. Entenderme, quiero tener un verano relativamente ‘placentero’. Hablo de Primera División y de Segunda", desgranó el director deportivo del Racing de Santander sobre los motivos que provocan que el movimiento no esté cerrado. Además del Racing, el Zaragoza ha solicitado la cesión a la Real Sociedad, pero este destino no seduce al delantero navarro. Karrika parece ver con buenos ojos recalar en el Sporting si no avanza el tema con el Racing.

Marqués, mientras, es un delantero que siempre ha agradado al Grupo Orlegi. En otros mercados, el club rojiblanco intentó su incorporación. Ahora, el Estoril pretende desprenderse del futbolista, ya que sabe que acaba contrato y, en principio, no va a seguir en el club. Hay más nombres que se han ofrecido y que se contemplarán más adelante, si las principales vías no puedan avanzarse. Pero la comisión deportiva está tratando primero de apurar las principales opciones, una vez que asume como casi imposible aspirar a Urko Izeta, por quien el Athletic pide dos millones.

El martes fue el turno de despedirse de Jordy Caicedo y este miércoles, fue Oscar Cortés quien dijo adiós a sus compañeros en las instalaciones de Mareo antes de abandonar el Sporting apenas unos meses después de llegar al club rojiblanco en calidad de cedido desde el Glasgow Rangers. El destino de los dos descartes del club gijonés es el mismo: el equipo bonaerense Huracán, donde ya les esperan para reforzar el plantel con vistas al Torneo Clausura.

La salida de estos dos jugadores está solo pendiente del anuncio oficial, una vez se ha rematado la burocracia. El Sporting dispondrá de dos fichas más y gana aire financiero para acometer nuevas incorporaciones. El club rojiblanco pretende firmar tres jugadores en este mercado de invierno, además de Brian Oliván, y la prioridad de la comisión deportiva es la contratación de un delantero centro, con Jon Karrikaburu como el gran deseado, aunque la operación dependerá en gran medida de si el Racing de Santander cierra un acuerdo con la Real. Además, la dirección deportiva pretende incorporar a un zaguero y, después de la salida de Cortés, a un atacante versátil. El club rojiblanco apunta a realizar hasta cuatro fichajes este mercado de enero.