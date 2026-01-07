Borja plantea cambios para la visita a Cádiz: estas son sus intenciones

Borja Jiménez tiene previsto introducir cambios estructurales en su equipo para la visita del Sporting de Gijón al Nuevo Mirandilla de Cádiz ( este viernes , 20: 30 horas). El entrenador abulense se fue el pasado domingo de El Molinón muy descontento con la fragilidad defensiva que mostró su equipo frente al Málaga, después de perder el equilibrio y encajar hasta tres goles. En ese sentido, el técnico, que aún tiene dos sesiones por delante para preparar la visita ante el Cádiz, sopesa varios cambios. Tanto de nombres, con el regreso de Corredera, además de la opción de recuperar a Lucas Perrin, sin descartar un giro en el sistema, con la pérdida de un delantero –que puede ser Gaspar– por otro centrocampista. En ese sentido, se contempla a nivel interno repetir un sistema idéntico al que funcionó con éxito en Butarque, donde Corredera y Gelabert se acostaron en las bandas.

El técnico sopesa hacer más cambios, aunque no podrá contar seguro con Brian Oliván, que se quedará sin regresar a Cádiz, donde compitió en la temporada 2019-2020. En principio, este miércoles se conocerán las resoluciones disciplinarias y, en principio, se confirmará la roja directa a Oliván, que ya pidió públicamente perdón por su error. Oliván sería baja para, al menos, el encuentro ante el Cádiz.