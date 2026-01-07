El director deportivo del Racing de Santander admite contactos por Karrikaburu: "Es lo fácil y cómodo"

Horas clave para que se decida el futuro de Jon Karrikaburu, el gran deseado por el Sporting de Gijón para reforzar la delantera. La operación, avanzada por LA NUEVA ESPAÑA, vive un momento decisivo para su desenlace. El club rojiblanco ha solicitado de forma formal la cesión a la Real Sociedad, entidad que posee los derechos del atacante, y se mantiene firme en la pelea. Sin embargo, en la carrera por el futbolista ha irrumpido con fuerza el Racing de Santander, que en estos momentos es el mejor colocado para cerrar su incorporación. La salida del delantero del club txuri-urdin está asegurada.

Este mismo miércoles, Chema Aragón, director deportivo verdiblanco, reconoció durante el acto de presentación de Damián Rodríguez como nuevo jugador del Racing de Santander que existen conversaciones abiertas para contratar a Karrikaburu y confirmó que la voluntad del futbolista es la de regresar a El Sardinero, donde ya compitió la pasada temporada en calidad de cedido, siendo un jugador importante para José Alberto López.

Aragón explicó que a su equipo le urge la contratación de un delantero tras la lesión de Asier Villalibre y la venta de Jeremy Arévalo. “Necesitamos un delantero que antes tenía que ser complemento a lo que tenemos con Arana y Villalibre, pero ahora, con la lesión de Villalibre, nos puede hacer reflexionar. Lo fácil y cómodo: Karrikaburu. La adaptación es fundamental. Pero el mercado de invierno es complicado. Es el caso exacto que ocurre ahora”, señaló.

En cualquier caso, el director deportivo del Racing no garantizó que la operación llegue a buen puerto. En ese sentido, insinuó que algunas de las exigencias de la Real Sociedad generan dudas en el club cántabro, aunque de sus palabras se desprende que las negociaciones siguen abiertas. “No puedo decir si es nuestra prioridad”, comenzó explicando. “Es un fichaje cómodo para todas las partes. Hay pocos delanteros que puedan llevar la responsabilidad de jugar el sábado —ante el Zaragoza—. El estilo de juego, el compañero, la taquilla… nos vamos a ahorrar el cromo de la taquilla. Lo único, el dorsal. Pero nos ha pasado con Damián y con los que van a venir. Creo que el mercado de invierno no nos puede hipotecar fichando ahora deprisa y corriendo cosas que luego te metan un ahogo importante. No digo que sea el caso de Karrika. Pero no es lo mismo traer tres delanteros y que sean los delanteros para Primera División. Entendedme: quiero tener un verano relativamente ‘placentero’. Hablo de Primera División y de Segunda”, desgranó.

Mientras tanto, la comisión deportiva del Sporting continúa en permanente contacto con Bahía, la agencia de representación del futbolista, además de con la Real Sociedad, para actualizar información. El club gijonés, que aguarda al desenlace de las gestiones entre el Racing de Santander y la Real Sociedad, ve en Karrikaburu el perfil idóneo de delantero centro para reforzar la plantilla.

En Mareo se manejan más nombres en el radar y se han recopilado decenas de ofrecimientos, aunque la prioridad es reforzar la delantera con un jugador que conozca la categoría. La opción del delantero del Athletic de Bilbao, Urko Izeta, está aparcada por el momento. El punta se encuentra ahora mismo en Arabia Saudí para la disputa de la Supercopa y nadie puede garantizar que no termine la temporada en el club bilbaíno.