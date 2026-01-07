Llenazo para el Cultural-Sporting (con avalancha de sportinguistas): "Se han agotado las entradas"

La Cultural y Deportiva Leonesa ha informado este miércoles que "se han agotado las entradas" en el Estadio Municipal Reino de León para la visita del Sporting de Gijón, enmarcada el próximo sábado, 17 de enero. El club leonés ha avanzado el cierre de las taquillas y, además, ha informado "sobre la posibilidad de reventa de asiento para los abonados que no puedan acudir" al partido. Por otro lado, la Cultural ha enviado a Mareo un total de 560 entradas, el mismo número que el club gijonés brindó a sus seguidores en el partido de ida en El Molinón.

En principio, el club rojiblanco anunciará mañana, jueves, 9 de enero, los detalles del sorteo para los abonados que deseen acudir al encuentro en León. Decenas de seguidores gijonés ya disponen de entradas, después de buscarse vías alternativas a través de abonados de la Cultural. En cualquier caso, muchos aficionados del Sporting se van a quedar sin acudir al que sin duda es uno de los desplazamientos más esperados en años.