De Mareo a Buenos Aires: el histórico argentino que ha acelerado la operación salida en el Sporting

Un histórico del fútbol argentino ha recogido a dos de los tres descartes del club rojiblanco en este mercado de invierno. Kembo continúa en dinámica del primer equipo, aunque se mantiene dentro de la operación salida. Jordy Caicedo y Óscar Cortés aún se encontraban ayer en las instalaciones de Mareo a la espera de que se resolvieran los últimos flecos para cerrar definitivamente su etapa en el Sporting antes de comprometerse con Huracán. Ambas salidas dan aire financiero al club gijonés y, además, liberan dos fichas en la plantilla, que cuenta ahora con tres plazas disponibles para incorporar jugadores durante el mercado, que este año se cierra el próximo 2 de febrero.

Se trata de dos operaciones independientes y de procesos de negociación que no se han cruzado, aunque han tenido el mismo desenlace. Cortés, que nunca ha gozado de la confianza de Borja Jiménez, llega a Huracán en calidad de cedido por el Glasgow Rangers, club propietario de sus derechos. La salida al fútbol argentino era la única vía que le quedaba al conjunto escocés, después de que el futbolista ya hubiera competido en la misma ventana con dos clubes. Huracán inicia ahora el Torneo Clausura y la FIFA considera esta competición como independiente de las europeas.

Amadou se queda, salvo cambio radical

La operación de Caicedo, marcada por continuos cambios, se cerrará finalmente como una cesión entre el Atlas —club que tiene contratado al delantero hasta junio— y Huracán. Se trata de una fórmula con la que el Grupo Orlegi camufla una rescisión unilateral, tal y como se había negociado durante este mercado, evitando así un mayor impacto negativo en su capacidad de gasto en la actual ventana invernal con el Sporting. La cesión al club argentino resulta menos perjudicial para el tope salarial. Este movimiento, además, frena casi de manera definitiva la posible salida de Amadou Coundoul, por quien se habían interesado varios clubes de Primera RFEF, como Marbella, Ourense o Pontevedra.