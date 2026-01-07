Oscar Cortés abandona el Sporting de Gijón

Ayer fue el turno de despedirse de Jordy Caicedo y hoy ha sido Oscar Cortés quien ha dicho adiós a sus compañeros en las instalaciones de Mareo y abandona el Sporting de Gijón, apenas unos meses después de llegar al club rojiblanco en calidad de cedido del Glasgow Rabgers. El destino de los dos descartes del club gijonés es el mismo: el equipo bonaerense Huracán, donde ya les esperan para reforzar el plantel con vistas al Torneo Clausura. Caicedo comenzó ya ayer su viaje a Argentina, mientras que Cortés emprenderá este mismo miércoles su desplazamiento a Buenos Aires.

Un delanrtero, otro atacante y un central

La salida de estos dos jugadores está solo pendiente del anuncio oficial, una vez se ha rematado la burocracia. El Sporting dispondrá de dos fichas más y gana aire financiero para acometer nuevas incorporaciones. El club rojiblanco pretende firmar tres jugadores en este mercado de invierno, además de Brian Oliván, y la prioridad de la comisión deportiva es la contratación de un delantero centro, con Jon Karrikaburu como el gran deseado, aunque la operación dependerá en gran medida de si el Racing de Santander cierra un acuerdo con la Real Sociedad. En ese caso, el club gijonés, que ve difícil la opción de Urko Izeta, desplazado a Arabia para la Supercopa de España, deberá abrirse a otras opciones en el mercado para añadir a un “9” a su plantilla. Además, la dirección deportiva pretende incorporar a un zaguero y, después de la salida de Cortés, a un atacante versátil.