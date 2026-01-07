Curbelo abre la puerta a renovar en el Sporting: "Me encantaría quedarme"

"Me encantaría quedarme", admitió Eric Curbelo, central del Sporting de Gijón, al ser cuestionado este miércoles en Mareo por una posible renovación. El zaguero confirmó que, por el momento, "no ha habido contactos" con el club para tratar su continuidad en la entidad, donde termina contrato este 30 de junio, aunque asume que "es normal" tras sufrir "muchas lesiones" el curso pasado.

Análisis de la derrota ante el Málaga. "Nos ssentó mal porque queríamos ganar. Hemos hecho análisis de los errores del otro día. Queremos mejorar para este fin de semana y mostrar nuestra mejor versión”.

Visita a Cádiz: “En casa es muy fuerte. Se basan en ser fuertes en casa. Es uno de los candidatos al ascenso. Será un partido disputado que seguro que tendremos nuestras opciones”.

Momento personal sin lesiones: “No juego con miedo, pero es una realidad. El año pasado tuve muchas lesiones, ahora trato de cuidarme al máximo. Es con lo que vivimos todos. Espero que esa racha de lesiones se haya cerrado... Siempre me he cuidado mucho, soy bastante casero. Hemos hecho hincapié en la fuerza, en el tren inferior. Fue lo que más me frenó el año pasado. Eso lo hemos fortalecido”.”.

Sensaciones como titular: “Me costó mucho. Entrenando me veía bien, siempre esperas tener la oportunidad de jugar. Más todavía cuando los resultados no terminan de salir. Ahora mismo estoy con muchas ganas, me veo bien. Tuve una gripe la semana pasada, pero nada más que eso”.

Su posible renovación: “Me encantaría quedarme aquí, mi pareja ahora está aquí. No ha habido acercamientos -para abordar una posible renovación-, pero es normal. El año pasado estuve todo el año sin jugar. Pero me encantaría quedarme aquí. Es normal que el club espere”.

Competencia con los centrales: “Tener un equipo con tantas virtudes favorece al equipo. Cada uno tiene sus mejores cosas, la mía es la rapidez y leer la jugada. Los otros van bien por arriba. Eso nos hace mejores a todos”.

Fragilidad ante el Málaga: “No me preocupa porque la fragilidad no se ve en un partido solo. Un metro te da el gol o el no gol. Estuvimos mal atrás. El resto de la semanas si lo fuimos. Hay que quedarse con el global”.