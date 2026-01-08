Borja Jiménez confirma el deseo de reforzar el ataque y dice que el límite "es muy justo"

Borja Jiménez analizó este jueves la situación del Sporting con el mercado de invierno abierto y la vista puesta en la próxima visita al Cádiz. El técnico rojiblanco confirmó que la comisión deportiva centra sus esfuerzos en reforzar la parcela ofensiva, mientras se esperan movimientos de salida y se ajusta el margen del límite salarial.

Refuerzos: “El club está centrando sus esfuerzos en la posición de un jugador de ataque”.

Salidas (Caicedo y Cortés): “Hasta que el club no lo haga oficial, no voy a hablar de ello”.

Número de fichajes: “Es un tema de límite. Tanto salarial como de fichas. Sabemos cuántas cosas necesitaremos para traer futbolistas en el aspecto de salidas. Hay que ver qué sale y en función de eso, poder traer”.

Recambios arriba: “No me frustra. Podíamos haber hecho cambios arriba (ante el Málaga) con Queipo y Amadou. Es lo que tenemos y estoy contento. No es algo nuevo para mí. Ya sabía cuando firmé los futbolistas que había. No me frustra eso, me frustró el resultado”.

Refuerzos necesarios: “Va a depender de lo que podamos firmar y del límite, si es una posición, ninguna o dos. El club está centrando sus esfuerzos en la posición de un jugador de ataque. Va condicionado con el límite”.

Plazos para firmar: “No hay plazos. Dependerá de lo que podamos hacer y en función de las demarcaciones que nos interesa más y que podamos traer”.

¿Dos fichajes mínimo?: “No lo sé. La realidad es esa. El club hizo un esfuerzo muy grande en verano para poder firmar jugadores en propiedad y el límite es muy justo”.

Subir el nivel: “Por ahí van los tiros. El club está trabajando en estar mejor que en el verano, no tanto a nivel numérico, sino que los que vengan nos puedan ayudar en el once”.

Límite salarial: “El límite es muy ajustado. La Liga no te permite… no consiste en que puedas sacar a uno y que puedas traer a otro por el mismo valor. Te computa un porcentaje. No es salir un jugador y traer otro”.

Más salidas/entradas: “El mercado está abierto… Hasta el último día hay que estar alerta por lo que pueda ocurrir. No cerramos la puerta a que pueda salir o otras llegadas que por supuesto las habrá”.

Kembo, fuera por decisión técnica: “No está por decisión técnica, no porque está cerca su salida”.

El Cádiz: “Es un equipo que está en buena dinámica… Son buenos en el juego directo. Están hechos para ascender… Es rival directo. Están en buen momento. Va a ser un partido difícil, pero lo afrontamos con todas las garantías tras el traspiés en casa”.

Cuesta de enero: “Siempre buscáis el lado negativo… Ojalá enganchemos dos o tres partidos, porque es la manera de estar ahí. Hay que intentar sumar los 50”.

Bloqueo en ataque: “Fue más de tener un mal día… Los datos dicen que tuvimos más posibilidades que el Málaga de hacer gol, pero ellos estuvieron mejor que nosotros y por eso nos ganaron”.

Pablo García y Álex Diego: “Pablo está saliendo del problema con el pubis. Alex Diego entrena con nosotros y tiene mucho margen de maniobra… le viene muy bien estas experiencias”.