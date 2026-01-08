Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Captura de Nicolás MaduroDelcy Rodríguez VenezuelaCabalgatas de ReyesBorrasca FrancisApuñalamiento AvilésSorteo de El Niño
instagramlinkedin

Borja Jiménez confirma el deseo de reforzar el ataque y dice que el límite "es muy justo"

"Las cuentas del club no las conozco, pero no consiste en sacar a uno y traer a otro del mismo valor", señala

Borja Jiménez, este jueves, en Mareo.

Borja Jiménez, este jueves, en Mareo. / Juan Plaza / LNE

Ángel Cabranes

Ángel Cabranes

Borja Jiménez analizó este jueves la situación del Sporting con el mercado de invierno abierto y la vista puesta en la próxima visita al Cádiz. El técnico rojiblanco confirmó que la comisión deportiva centra sus esfuerzos en reforzar la parcela ofensiva, mientras se esperan movimientos de salida y se ajusta el margen del límite salarial.

Refuerzos: “El club está centrando sus esfuerzos en la posición de un jugador de ataque”.

Salidas (Caicedo y Cortés): “Hasta que el club no lo haga oficial, no voy a hablar de ello”.

Número de fichajes: “Es un tema de límite. Tanto salarial como de fichas. Sabemos cuántas cosas necesitaremos para traer futbolistas en el aspecto de salidas. Hay que ver qué sale y en función de eso, poder traer”.

Recambios arriba: “No me frustra. Podíamos haber hecho cambios arriba (ante el Málaga) con Queipo y Amadou. Es lo que tenemos y estoy contento. No es algo nuevo para mí. Ya sabía cuando firmé los futbolistas que había. No me frustra eso, me frustró el resultado”.

Refuerzos necesarios: “Va a depender de lo que podamos firmar y del límite, si es una posición, ninguna o dos. El club está centrando sus esfuerzos en la posición de un jugador de ataque. Va condicionado con el límite”.

Plazos para firmar: “No hay plazos. Dependerá de lo que podamos hacer y en función de las demarcaciones que nos interesa más y que podamos traer”.

¿Dos fichajes mínimo?: “No lo sé. La realidad es esa. El club hizo un esfuerzo muy grande en verano para poder firmar jugadores en propiedad y el límite es muy justo”.

Subir el nivel: “Por ahí van los tiros. El club está trabajando en estar mejor que en el verano, no tanto a nivel numérico, sino que los que vengan nos puedan ayudar en el once”.

Límite salarial: “El límite es muy ajustado. La Liga no te permite… no consiste en que puedas sacar a uno y que puedas traer a otro por el mismo valor. Te computa un porcentaje. No es salir un jugador y traer otro”.

Más salidas/entradas: “El mercado está abierto… Hasta el último día hay que estar alerta por lo que pueda ocurrir. No cerramos la puerta a que pueda salir o otras llegadas que por supuesto las habrá”.

Kembo, fuera por decisión técnica: “No está por decisión técnica, no porque está cerca su salida”.

El Cádiz: “Es un equipo que está en buena dinámica… Son buenos en el juego directo. Están hechos para ascender… Es rival directo. Están en buen momento. Va a ser un partido difícil, pero lo afrontamos con todas las garantías tras el traspiés en casa”.

Cuesta de enero: “Siempre buscáis el lado negativo… Ojalá enganchemos dos o tres partidos, porque es la manera de estar ahí. Hay que intentar sumar los 50”.

Bloqueo en ataque: “Fue más de tener un mal día… Los datos dicen que tuvimos más posibilidades que el Málaga de hacer gol, pero ellos estuvieron mejor que nosotros y por eso nos ganaron”.

Pablo García y Álex Diego: “Pablo está saliendo del problema con el pubis. Alex Diego entrena con nosotros y tiene mucho margen de maniobra… le viene muy bien estas experiencias”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Andrín y Villamanín, rima con solidaridad: donan un décimo premiado con la pedrea a la comisión de fiestas del pueblo leonés
  2. A la venta por 1,85 millones de euros uno de los restaurantes de bodas y banquetes más populares de Asturias
  3. La suerte del Niño alcanza Asturias: el primer premio deja en Avilés y Colloto (Oviedo) 'el mejor regalo de Reyes
  4. Oier Luengo, central del Real Oviedo, saldrá cedido con opción de compra: estos son los dos equipos interesados
  5. Un colegio de la Pola prohíbe jugar al balón en el patio y la Consejería lo avala: 'Se garantiza la igualdad y se reducen los conflictos
  6. Chollos para coger el AVE desde Asturias: billetes a siete euros por tiempo limitado
  7. El asturiano que está a la sombra de Trump y que 'liderará la posición de EEUU' en Venezuela
  8. Ocho meses de 'soledad' y 'desamparo' para Jesús Julià, el hijo de la mujer asesinada en el caso de la calle Contracay

Adiós a la freidora de aire, la solución de Lidl que cocina mucho mejor y con una gran capacidad

Adiós a la freidora de aire, la solución de Lidl que cocina mucho mejor y con una gran capacidad

Nuevo estudio: uno de cada ocho menores en España tiene un problema de salud mental

Nuevo estudio: uno de cada ocho menores en España tiene un problema de salud mental

Las rebajas toman el comercio local de El Llano con “descuentos reales y trato de barrio”

Las rebajas toman el comercio local de El Llano con “descuentos reales y trato de barrio”

Las rebajas toman el comercio local de El Llano con “descuentos reales y trato de barrio”

Las rebajas toman el comercio local de El Llano con “descuentos reales y trato de barrio”

Masymas pone fecha de cierre a uno de los supermercados de Ciudad Naranco: "Queremos dar las gracias a todos los vecinos, clientes y visitantes que nos habéis acompañado durante todo este tiempo"

Masymas pone fecha de cierre a uno de los supermercados de Ciudad Naranco: "Queremos dar las gracias a todos los vecinos, clientes y visitantes que nos habéis acompañado durante todo este tiempo"

VÍDEO: Las rebajas toman el comercio local de El Llano con “descuentos reales y trato de barrio”

VÍDEO: Las rebajas toman el comercio local de El Llano con “descuentos reales y trato de barrio”

¿Quieres moverte rápido por la ciudad? Este patinete es tu mejor aliado

¿Quieres moverte rápido por la ciudad? Este patinete es tu mejor aliado
Tracking Pixel Contents