Mareo vuelve a tener representación en la selección española: este es el jugador convocado

Mareo vuelve a asomarse a la selección española. La última convocatoria de la sub-18 incluye a Álex Diego, futbolista formado en la cantera del Sporting y una de las apariciones recientes en el entorno del primer equipo. Un reconocimiento para el lateral izquierdo rojiblanco, que además viaja este fin de semana con la primera plantilla para el compromiso liguero ante el Cádiz.

La selección española sub-18 será la encargada de abrir el telón de 2026 dentro de la estructura de la Federación, en un año cargado de ilusiones y retos. El equipo dirigido por David Tenorio disputará el miércoles 14 de enero un amistoso internacional ante Italia en el Campo A de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (11.30 horas), una prueba de nivel para una generación que este curso afrontará el nuevo formato clasificatorio rumbo al Europeo de 2027.

Para esta cita, Tenorio ha confeccionado una lista de 22 jugadores, entre los que figura Álex Diego. El grupo quedará concentrado el lunes 12 al mediodía y trabajará en Las Rozas para llegar en las mejores condiciones al duelo frente a los italianos, un rival siempre exigente en cualquier categoría. El amistoso servirá, además, como puesta a punto de cara a la ronda 1 del Europeo de 2027, prevista para marzo, donde España se medirá con Inglaterra, Croacia y Bulgaria.