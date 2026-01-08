El Sporting abre negociaciones por Alejandro Marqués, delantero del Estoril

El Sporting de Gijón ha abierto negociaciones para fichar a Alejandro Marqués, delantero de 25 años que es propiedad del Estoril, club de la primera división de Portugal, en una operación avanzada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA. En Mareo tienen también abiertas gestiones por Jon Karrikaburu, delantero de la Real Sociedad, que tiene opciones de recalar en el Racing de Santander. Pero en las últimas horas la vía de Marqués, internacional asboluto por Venezuela, ha ganado fuerza. Es un delantero que genera consenso en el club y agrada a Borja Jiménez, el entrenador. El club rojiblanco ya ha comenzado a trabajar en la operación con la agencia de representación del delantero, Wasserman, además de mantener contactos con el Estoril, club que de momento pide una contraprestación económica para soltar al delantero, quien termina contrato este 30 de junio. Marqués fue hace tan solo unos días titular en la derrota (3-1) del Estoril ante el Benfica, en el Estadio da Luz. El futbolista es libre para negociar con otro club para junio -también con el Sporting, que lo considera un jugador de mucho nivel y al que lleva años teniendo bajo control-, pero está por la labor de salir del Estoril este mercado de enero.

En Mareo lo quieren ya mismo, por eso han abierto negociaciones. El Estoril, mientras, no quiere dejar salir sin contraprestación económica de algún tipo al atacante, que esta temporada ha disputado 11 encuentros en la máxima categoría de Portugal, donde tiene cartel -el curso pasado metió en la primera competición lusa 10 goles-. Marqués desea regresar a España y ve con buenos ojos la opción de recalar en el Sporting de Gijón. Pero, de momento, la operación está en una fase muy inicial, por madurar, y ni siquiera está claro que vaya a salir este mercado de enero. El Sporting, en cualquier caso, ha situado este delantero como su gran prioridad para el mercado de enero. Con las salidas de Caicedo y Cortés, pendientes de oficializarse, en el club gijonés apuntan primero al "9" y después se abrirán a otras necesidades, como un atacante versátil y un defensa central.