Yáñez, ante su centenario de rojiblanco: "Es un orgullo, el Sporting es mi casa"

“Realmente es un orgullo”. Rubén Yáñez (Lloret de Mar, Gerona, 1993) vivirá una noche especial en Cádiz. El guardameta rojiblanco cumplirá su partido número 100 con el Sporting, una cifra redonda en su tercera campaña en Gijón y que llega días después de otra gran noticia: la ampliación de su contrato hasta 2028. Capitán del conjunto gijonés, Yáñez lo resume con claridad: “Es un orgullo cumplir este hito en un club muy grande”, explica a LA NUEVA ESPAÑA, con un objetivo entre ceja y ceja: sumar en el Nuevo Mirandilla la primera victoria del 2026. Además, el escenario no le es ajeno: jugó allí la temporada 2017-18.

Yáñez atiende a este diario minutos después del entrenamiento matinal en Mareo, el último de la semana antes del partido de esta noche ante el Cádiz. Un encuentro con ganas especiales en el vestuario rojiblanco. El tropiezo ante el Málaga en El Molinón pilló a contrapié a futbolistas y afición, y también cortó una racha de tres victorias consecutivas con la que el Sporting había terminado el año, reenganchándose a los puestos de promoción. El portero estrecha la mano con fuerza mientras, de fondo, se escucha el ronroneo del autocar que llevará a la plantilla al aeropuerto de Asturias.

Yáñez, en Mareo. / Juan Plaza

“Me siento muy afortunado de encontrar mi casa aquí, en Gijón, en el Sporting”, asegura Rubén Yáñez sobre la continuidad que ha encontrado en el club. Solo en su etapa en la cantera y el primer equipo del Real Madrid disfrutó de una estabilidad similar. Tras su salida del conjunto blanco, enlazó cesiones y fichajes que le llevaron a Cádiz, Getafe (en dos etapas), Huesca y Málaga. En el verano de 2023 tenía muy encaminada su incorporación al Leganés, pero entonces el Sporting apostó fuerte para firmarle.

Un viaje de Gerardo García a Málaga terminó de convencer a Yáñez del peso de la propuesta rojiblanca y del papel relevante que le esperaba en Gijón. Y el guion se cumplió: ha sido un fijo con todos los entrenadores que han pasado por el banquillo en las últimas tres temporadas: Miguel Ángel Ramírez, Rubén Albés, Asier Garitano y Borja Jiménez. Este último, además, ya le quiso para el Leganés aquel verano en el que el Sporting se llevó a uno de los porteros más cotizados de la categoría. Yáñez rozó en su primer año el sueño del ascenso a Primera. El mismo objetivo por el que quiere pelear esta temporada.

“Todo bien, todo preparado”, apunta antes de volver a perderse en el interior de los vestuarios de Mareo. En el comedor espera el resto del grupo para coger fuerzas antes del viaje a Cádiz. Al meta le aguarda su centenario tras 38 partidos de Liga en su primera campaña, más 2 de play-off; 39 partidos en su segunda temporada y 20 en la actual. En esta Liga, Yáñez es el único futbolista que ha jugado todos los minutos. El capítulo de Cádiz quiere cerrarlo con el mejor final posible: ganar para volver a mirar a la zona alta. El objetivo por el que firmó en 2023 y que le ha llevado a ampliar su estancia en Gijón hasta 2028.