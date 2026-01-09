La afición del Betis prepara la visita al Tartiere... ¡con seguidores del Sporting!
Las peñas sportinguistas Nunca Caminarás Solo y Baruyu Aurelio protagonizan en Gijón un nuevo acto de hermanamiento con la peña verdiblanca Aracena
O. N.
Es conocida la estrecha relación entre las aficiones del Sporting y el Betis. Llega hasta el punto de que la visita del conjunto verdiblanco al Oviedo, al que se mide este sábado en el Tartiere, cuenta con parada previa en Gijón. Las peñas sportinguistas Nunca Caminarás Solo y Baruyu Aurelio recibieron este viernes a la peña bética Aracena. Compartieron fabada y arroz con leche en el Mesón Aurelio en un reencuentro fruto del hermanamiento de estos colectivos. Verán juntos, además, el partido del Sporting ante el Cádiz, por televisión. "La última vez nos reunimos fue en 2015 y ahora, con motivo de su visita a Asturias, queríamos recuperarlo. Llevamos preparándolo meses", explica Hermino Martín Bravo, presidente de la peña Nunca Caminarás Solo. "Volver a verles presta. Nada más que surgió la posibilidad, ni nos lo pensamos, nos lanzamos a organizarlo", añade Juan Carlos Fernández, vicepresidente de la peña Baruyu Aurelio. "Dicen que van a ganar en el Tartiere sí, o sí", añaden ambos. Apoyo rojiblanco en su duelo ante el eterno rival no faltará.
"Nosotros lo que queremos es que el Sporting esté en Primera, pero cuando subió el Oviedo, hablamos. Queríamos que en nuestra vuelta a esta maravillosa tierra, Gijón fuera el cuartel general", explica Juan de Dios Álvarez, presidente de la peña Aracena. "Después del Betis, el Sporting es nuestro equipo", apunta dejando claro que, en el duelo ante el Cádiz del conjunto gijonés, la peña bética Aracena, representada en Asturias por una veintena de miembros, estará con el equipo de Borja Jiménez. "El año que viene nos tenemos que volver a ver, pero con los dos equipos en Primera", concluyen.
