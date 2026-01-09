Alejandro Marqués, una opción de altos vuelos: las claves en torno a la "operación delantero"

El Sporting se ha puesto a trabajar para fichar a Alejandro Marqués, delantero de 25 años que es propiedad del Estoril, club de la Primera División de Portugal, en una operación avanzada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital. En Mareo tienen también abiertas gestiones por Jon Karrikaburu, delantero de la Real Sociedad, que tiene posibilidades de recalar en el Racing de Santander. Ahora mismo son dos de las principales opciones que están sobre la mesa del club gijonés, que se ha lanzado con fuerza para concretar la llegada de un delantero centro.

Hay más nombres y se estudian distintos ofrecimientos. Pero en las últimas horas la vía de Marqués, internacional absoluto por Venezuela, ha ganado fuerza, sin que esto suponga descuidar la opción de Karrikaburu, que sigue viva, mientras no se haya comprometido con otro club, con el Racing como primer candidato. Marqués es un delantero que genera consenso en el club y agrada a Borja Jiménez, el entrenador rojiblanco. El problema es el tema económico. El desembolso exigido para su incorporación es alto y además hay interés de otros clubes por hacerse con sus servicios. En todo caso, Marqués y Karrikaburu, junto a Izeta, son tres de los nombres en los que se mueve el Sporting para intentar dar un salto de calidad al ataque en la segunda parte del campeonato.

El club rojiblanco ya ha comenzado a trabajar en la operación con la agencia de representación de Alejandro Marqués, Wasserman, además de mantener contactos con el Estoril, club que de momento pide una contraprestación económica para soltar al delantero, quien termina contrato este 30 de junio. Marqués fue hace tan solo unos días titular en la derrota (3-1) del Estoril ante el Benfica, en el Estadio da Luz. El futbolista es libre para negociar con otro club para junio -también con el Sporting, que lo considera un jugador de mucho nivel y al que lleva años teniendo bajo control-, pero está por la labor de salir del Estoril este mercado de enero.

En Mareo lo quieren ya mismo, por eso han abierto comunicaciones. El Estoril, mientras, no quiere dejar salir sin contraprestación económica de algún tipo al atacante, que esta temporada ha disputado once encuentros en la máxima categoría de Portugal, donde tiene cartel, ya que el curso pasado metió en la primera competición lusa 10 goles. Marqués desea regresar a España, donde ya jugó en el Barça B y el Mirandés, y ve con buenos ojos la opción de recalar en el Sporting. De momento, la operación está en una fase muy inicial, por madurar, y ni siquiera está claro que vaya a salir este mercado de enero. El Sporting, en cualquier caso, ha situado este delantero como uno de sus primeros objetivos. Con las salidas de Caicedo y Cortés, pendientes de oficializarse, en el club gijonés apuntan primero al "9" y después se abrirán a otras necesidades, como un atacante versátil y un defensa central. En Mareo tienen claro que antes de avanzar en otras demarcaciones primero deben cerrar la llegada de un atacante para añadir alternativas a la plantilla en la segunda vuelta.