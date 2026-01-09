El camino de Alex Diego hasta la selección sub-18: del Eulalia de Langreo a Las Rozas

Mareo vuelve a asomarse a la selección española. La última convocatoria de la sub-18 incluye a Alex Diego (Langreo, 18-4-2008), futbolista formado en la cantera del Sporting y una de las apariciones recientes en el primer equipo. Debutante en la eliminatoria de Copa ante el Mirandés, la citación es un reconocimiento para el lateral izquierdo, que además estará esta noche con el primer equipo en el duelo liguero ante el Cádiz.

Llegó a Mareo en el primer año de benjamín y su progresión le ha llevado a ser uno de los jugadores destacados de la cantera esta campaña. Alex Diego, que a los 3 años ya formaba parte de los equipos de iniciación del Eulalia Langreo, equipo donde llamó la atención del Sporting al competir en categoría benjamín siendo todavía prebenja, da un nuevo y prometedor paso en su formación. Tomará parte en el equipo de la selección española sub-18 que disputará el próximo miércoles un amistoso internacional ante Italia, en el Campo A de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (11.30 horas). Una prueba de nivel para una generación que este curso afrontará el nuevo formato clasificatorio rumbo al Europeo de 2027.

La llamada de Alex Diego, la primera de su trayectoria para las categorías inferiores de la selección española, llega en una campaña en la que su participación en el primer equipo llamó la atención en Las Rozas. Disputó sus primeros minutos en Copa del Rey, durante la segunda ronda de la competición, ante el Mirandés, en Mendizorroza. En esta competición tuvo continuidad, al participar también en el duelo ante el Valencia, en El Molinón. Juvenil de segundo año, empieza ya a ser un habitual en los entrenamientos del primer equipo, alternando presencias con el Sporting Atlético, con el que es posible que juegue este domingo también, a la vuelta de Cádiz. n