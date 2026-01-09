Las palabras del entrenador del Sporting tras la derrota en Cádiz: "Así no nos da"

Borja Jiménez se fue decepcionado tras la derrota del Sporting de Gijón en el Nuevo Mirandilla de Cádiz. El entrenador del Sporting se mostró muy crítico con las áreas y en especial con el balance defensivo. “Así no nos da”.

Análisis del partido. “Regalamos mucho en el área rival. Tuvimos una incapacidad muy grande de hacer gol. Fallamos un mano a mano de César, un larguero, una triple ocasión, un palo. Pero no estamos en el momento de acierto. Atrás estamos concediendo muchos regalos y nos está costando. Encajando tres cada partido es imposible puntuar. Con esa fe de los chicos hasta el último momento tuvimos opciones. Pero así no nos da”.

¿Qué preocupa más? “A día de hoy, me preocupan las dos áreas. Estamos teniendo muchas llegadas a área, envíos y decidiendo mal. Estamos encajando fácil”.

Cambios tácticos. “Buscaba poner a César donde más rendimiento da, que es por fuera. Al menos desde que llegamos aquí. Cuando lo metes por dentro, tiene gente encima de él. La banda es un punto de partida”.

Análisis de la primera vuelta. “Llegamos al club en una situación delicada, con nueve puntos. Nos hemos desestabilizado. Hemos estado más cerca de arriba que de abajo. Nos va a tocar sufrir para estar ahí, cincuenta puntos”.

Mercado de fichajes. “Siento en el alma, pero no voy a hablar del mercado. Porque cada cosa que diga se puede malinterpretar. El club va a buscar los mejores, buscar reforzarse en las posiciones que crea necesario. Zanjamos el tema”.

Momentos malos tras el 1-0. “La sensación que tengo es que, cuando encajas, tienes momentos de no entender. El gol genera fricción y vienen momentos de desconcierto. Siempre digo que los diez minutos después de encajar es cuando haces pozo”.

¿Cómo ha visto al vestuario? “No he hablado con los jugadores. Lo haré habitualmente. No quiero hacer análisis que cuando llego a casa tengo una impresión diferente. Están dolidos y molestos. En los minutos post partido no se suelen decir cosas que tengan valor”.