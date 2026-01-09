El Sporting oficializa la marcha de Caicedo, el delantero de los 39 partidos y solo 2 goles

El Sporting hizo oficial este viernes el adiós a Jordy Caciedo. El club emitió una escueta nota en la que se detalla que finaliza su cesión en el conjunto rojiblanco tras año y medio (llegó procedente de Atlas, club del que también es propietario Orlegi) y en la que se detalla que en este periodo disputó 39 partidos oficiales. Un balance en el que el delantero, internacional por Ecuador, solo pudo firmar dos goles, dejando un rendimiento muy por debajo de las expectativas. Su llegada al Huracán argentino está próxima a oficializarse. Junto a él, otro descarte del Sporting, Oscar Cortés.

Huracán, un clásico del fútbol argentino, se ha convertido en el destino de dos de los tres descartes del Sporting en este mercado de invierno. Jordy Caicedo y Óscar Cortés apuran los últimos trámites para comprometerse con el club de Parque Patricios, en dos operaciones separadas que, sin cruzarse en la negociación, han acabado con el mismo final: salida rumbo a Buenos Aires.

En clave rojiblanca, el movimiento tiene un doble impacto: alivia masa salarial y libera dos fichas, dejando a la plantilla con plazas disponibles para reforzarse en un mercado que este curso baja la persiana el 2 de febrero. Kembo, por su parte, continúa en dinámica del primer equipo, aunque se mantiene en la rampa de salida.

El caso de Cortés tiene matices propios. El atacante, que no ha terminado de entrar en los planes de Borja Jiménez, aterriza en Huracán como cedido por el Glasgow Rangers, propietario de sus derechos. La vía argentina era, en la práctica, la salida que quedaba al conjunto escocés para reubicar al futbolista, después de que Cortés ya hubiera competido en esta misma ventana con dos clubes. Huracán, además, acaba de iniciar el Torneo Clausura, un detalle no menor: la FIFA considera esa competición independiente de las europeas, lo que facilita encaje administrativo en este tipo de operaciones.