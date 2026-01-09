El Sporting, a reencontrarse en el Nuevo Mirandilla: los planes para ganar al Cádiz
La vuelta al once de Álex Corredera, entre las variantes estudiadas por Borja Jiménez
Á. C.
Volver al camino de la victoria tras el frenazo ante el Málaga. El Sporting busca esta noche ante el Cádiz (Nuevo Mirandilla, 20.30 horas) la primera victoria del 2026 tras la derrota con la que abrió el año en El Molinón. Borja Jiménez estudia algún cambio en el once, con la vuelta de Corredera como una de las principales alternativas respecto al equipo de la jornada anterior. El entrenador barajó durante la semana la posibilidad de jugar con defensa de cinco, algo que parece que, finalmente, ha aparcado, dando continuidad al sistema que trajo la mejor dinámica de resultados de la temporada. El Sporting solo tiene la baja del sancionado Brian Oliván, mientras que Kembo se ha quedado en Gijón por decisión técnica. El Cádiz, por su parte, recupera a Carcelén y tiene las bajas de Suso y Kovacevic.
Suscríbete para seguir leyendo
- Andrín y Villamanín, rima con solidaridad: donan un décimo premiado con la pedrea a la comisión de fiestas del pueblo leonés
- A la venta por 1,85 millones de euros uno de los restaurantes de bodas y banquetes más populares de Asturias
- Un pesquero se hunde en El Musel tras dos años de abandono y obliga a activar el plan anticontaminación
- La suerte del Niño alcanza Asturias: el primer premio deja en Avilés y Colloto (Oviedo) 'el mejor regalo de Reyes
- Oier Luengo, central del Real Oviedo, saldrá cedido con opción de compra: estos son los dos equipos interesados
- Un colegio de la Pola prohíbe jugar al balón en el patio y la Consejería lo avala: 'Se garantiza la igualdad y se reducen los conflictos
- El asturiano que está a la sombra de Trump y que 'liderará la posición de EEUU' en Venezuela
- Ocho meses de 'soledad' y 'desamparo' para Jesús Julià, el hijo de la mujer asesinada en el caso de la calle Contracay