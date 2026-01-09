Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Sporting, a reencontrarse en el Nuevo Mirandilla: los planes para ganar al Cádiz

La vuelta al once de Álex Corredera, entre las variantes estudiadas por Borja Jiménez

Entrenamiento del Sporting.

Entrenamiento del Sporting. / Juan Plaza / LNE

Á. C.

Gijón

Volver al camino de la victoria tras el frenazo ante el Málaga. El Sporting busca esta noche ante el Cádiz (Nuevo Mirandilla, 20.30 horas) la primera victoria del 2026 tras la derrota con la que abrió el año en El Molinón. Borja Jiménez estudia algún cambio en el once, con la vuelta de Corredera como una de las principales alternativas respecto al equipo de la jornada anterior. El entrenador barajó durante la semana la posibilidad de jugar con defensa de cinco, algo que parece que, finalmente, ha aparcado, dando continuidad al sistema que trajo la mejor dinámica de resultados de la temporada. El Sporting solo tiene la baja del sancionado Brian Oliván, mientras que Kembo se ha quedado en Gijón por decisión técnica. El Cádiz, por su parte, recupera a Carcelén y tiene las bajas de Suso y Kovacevic.

