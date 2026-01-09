Toca currar: el análisis de Josu Uribe sobre el próximo rival del Sporting

Jornada 21 y el Real Sporting visitará el mítico Nuevo Mirandilla (antes Ramón de Carranza). ¡Qué buenos enfrentamientos en Primera División nos dieron ambos equipos!

Dos equipos muy igualados en números y en sensaciones, buscando engancharse ambos al grupo que peleará por el ascenso de categoría, pero, de momento, la irregularidad de ambos les ha hecho mucho daño.

Un equipo andaluz que, después del traumático descenso que vivió hace dos temporadas, sufrió una auténtica pesadilla en la categoría de plata, coqueteando incluso con los puestos de descenso, con la destitución de Paco López y la llegada de Garitano, que no consiguió enderezar la nave, tanto en puntos como en sensaciones.

Un nuevo proyecto esta temporada, con el técnico vasco al mando de la nave, con una de las mejores plantillas de la categoría, junto a una masa social enorme que lleva en volandas al equipo. Pero la irregularidad del equipo les ha impedido pelear de verdad por las primeras posiciones: capaces de victorias y actuaciones brillantes ante buenas escuadras para, a continuación, cosechar derrotas inesperadas con todo a favor para dar un golpe de autoridad en la tabla.

Es un equipo, el amarillo, con solo 5 derrotas en su casillero. Juega sus partidos al todo o nada y eso le ha llevado a esa inestabilidad en sus resultados, siendo capaz de momentos muy brillantes con actuaciones desesperantes.

Un equipo muy vertical y muy rápido en sus hombres más ofensivos: transitan a una velocidad de vértigo, con jugadores muy potentes físicamente. Les gusta el intercambio de golpes.

Un equipo al que le cuesta mucho atacar a equipos muy cerrados y que defiendan cerca de su área, para estar mucho más cómodo con equipos valientes que le den metros a su espalda.

En su estadio han sacado puntos equipos como Cultural, Burgos, Ceuta o Valladolid, que le han cerrado muy bien los tiempos y los espacios para atacar y le han dado el control del juego, pero no del partido.

Por contra, han sido capaces de sacarles puntos a equipos muy ofensivos como Deportivo, Castellón, Córdoba o Eibar, demostrando ser un equipo muy peligroso con espacios por las características de sus jugadores.

Han manejado siempre un modelo de juego muy claro: 1/4/4/2, con la modificación defensiva al 1/4/2/3/1, pero siempre con una estructura y un comportamiento muy equilibrado y repetitivo.

En la portería, el brasileño Víctor Aznar lo ha jugado todo con un rendimiento de alto nivel.

Una línea de cuatro que sufre mucho defendiendo hacia atrás, con jugadores no excesivamente rápidos, que, si no reciben ayudas, lo pasan mal. A los amarillos les gusta correr, pero no les gusta que les transiten: dato importante a la hora de establecer el plan de partido.

En el centro de la defensa, Moreno, Recio y Kovasevic manejan el equipo junto a dos laterales muy ofensivos como Climent e Iza.

En el doble pivote, un jugador muy físico que les da muchísimas cosas en la parcela ofensiva y defensiva, como es Diakité, peligroso en sus llegadas y disparos. Le acompaña habitualmente un jugador de corte más ofensivo como Ortuño o Álex, dejando a Diarra como última opción.

Importantes en el rol defensivo, todos, para jugar muy rápido hacia delante: poca elaboración y mucha verticalidad en los robos de balón amarillos.

En bandas, dos jugadores muy verticales como son De la Rosa y Ocampo, muy buenos atacando espacios, pero a los que les cuesta volver a posiciones defensivas y ayudar al equipo.

Dejamos los enganches para jugadores con mucho talento como Ontiveros y Suso, que, cuando el equipo necesita un poco de pausa, los suele utilizar para evitar ese correcalles que tanto les gusta a los gaditanos.

Arriba, tres jugadores como Dawde, Roger y Álvaro, tremendamente potentes y que buscan siempre atacar espacios, muy peligrosos en las transiciones ofensivas del equipo, pero a los que les cuesta atacar situaciones defensivas cerradas.

Equipo con una excelente plantilla, equipo tremendamente irregular, equipo muy peligroso con espacios, pero un equipo al que se le puede hacer mucho daño dándole una falsa iniciativa de juego e introduciendo una presión fuerte en tu campo y aprovechando los espacios. Jugar a lo que a ellos les gusta jugar, creo que puede ser muy importante.

Quizá no sea el mejor campo ni el mejor rival para recomponerse de la dura derrota del pasado domingo. Quizá toca estudiar bien todos los errores cometidos contra el Málaga. Quizá toca volver a ser el equipo equilibrado y sin fisuras de otros domingos. Quizá hay que evitar partirse a la hora de defender y estar muy juntos para evitar situaciones defensivas donde el equipo sufre muchísimo.

Lo que toca seguro es currar, ponerse el mono de trabajo y competir en una Liga Hypermotion donde cualquiera gana a cualquiera y en la que, cuando cometes errores y eres poco fiable, te suelen sacar los colores.

Partido complicado, pero no creo que el Real Sporting esté tan lejos del Cádiz, ni en puntos, ni en sensaciones, ni en plantilla. Esto es fútbol, papá... A currar toca, amigos.