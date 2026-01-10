La contracrónica del Sporting en Cádiz: 82 minutos tarde y la necesidad de contundencia en el campo y en los despachos

Se estrelló el Sporting con el larguero tras una buena mano del portero al lanzamiento de falta de Corredera. La tuvo el equipo nada más iniciar el segundo tiempo. Por dos veces. Corredera y Dubasin se encontraron con la defensa del Cádiz rescatando en línea de gol lo que parecía ser el empate. Gelabert estuvo cerca también. El primero llegó de penalti, a los 82 minutos, cuando el marcardor ya informaba de un contundente 3-0. El equipo hizo el segundo en el tiempo añadido, tremendo golazo de un Gaspar nuevamente suplente, maquillando un resultado que hubiera sido demasiado cruel. El gol y la reacción llegó tarde, como el equipo a Cádiz. Si el conjunto rojiblanco concentra en el ataque su mayor talento, la semana en la que se ha intensificado la búsqueda de delantero vio cómo el equipo colapsaba en defensa y se atragantaba en los metros finales, la solución en tantas otras ocasiones. La debilidad en las áreas, uno de los aspectos a corregir, como subrayó Borja Jiménez en la previa, otra vez a escena. Con la comisión deportiva trabajando en añadir alternativas a la vanguardia después del adiós a Jordy Caicedo (ya oficial) y Oscar Cortés, nada salió bien en el Nuevo Mirandilla. Es evidente que este equipo necesita más nombres, más alternativas. Contundencia en las áreas. Y en los despachos.

Rubén Yáñez, ante Curbelo. | FACTORÍA 9

Presión rima con León y e ilusión

Acabó el año como quería y lo ha iniciado de la peor manera posible. El Sporting pasó de encadenar tres victorias y tres porterías a cero en liga para despedir el 2025, a iniciar el nuevo año con seis goles en contra y ni un punto a su favor. El objetivo ahora es iniciar la segunda vuelta en León con nuevas energías y resultados. El sábado espera la Cultural Leonesa, un recién ascendido dispuesto a dar guerra de la mano del efectivo Ziganda. Los malos resultados de este 2026 también añaden presión y urgencia al mercado invernal. El Sporting solo se ha movido para firmar a Brian Oliván, sin equipo. Lo visto en Cádiz pide novedades pronto en forma de ilusión.

De los nervios del banquillo, a los datos del "mal momento"

Las cuentas no salen en la primera vuelta

El Sporting cerró la primera vuelta en Cádiz con números que, a priori, no dan para estar peleando por el ascenso a final de temporada. Los rojiblancos despidieron la primera mitad del campeonato con 30 puntos, conseguidos a través de nueve victorias, tres empates y otras nueva derrotas. A este ritmo, el equipo terminaría la campaña sumando 60 puntos, cifra que nunca ha dado para acabar entre los seis primeros puestos de la clasificación, los que dan acceso a pelear por el ascenso a Primera División. Hay precedentes con 61, no muchos. El equipo deberá mejorar sus resultados y rendimientos en una segunda vuelta que se iniciará elpróximo sábado en León. Allí jugará ante la Cultural un Sporting que terminó a tope el 2025 y ha inicado el 2026 de vacío. Sin sumar en los duelos ante Málaga y Cádiz, el partido en el Reino cobra mayor importancia por volver a encontrar el mejor nivel del equipo y corresponder a la gran Mareona que se espera.

Yáñez se queda sin redondear el centenario

Llegó a Cádiz con el deseo de redondear con victoria su partido número 100 con la camiseta del Sporting. Rubén Yáñez se quedó sin poder festejar la cifra sumada en el Nuevo Mirandilla. El guardameta rojiblanco recibió además un castigo añadido, el de ver cómo el rival hacía tres goles para llevarse los tres puntos. El equipo ha pasado de contener bien a los ataques contrarios, a conceder demasiado. El Sporting venía de un mes de diciembre en el que había encadenado tres porterías a cero por un buen trabajo defensivo y por las intervenciones de Yáñez. En los últimos dos partidos ha recibido seis.

Los nervios del banquillo y el certero análisis

La retransmisión del partido en Cádiz mostró los nervios del Sporting en los últimos minutos del encuentro. Especialmente en el banquillo. Borja Jiménez se llevó una amarilla antes de protagonizar una de las anécdotas del día. El entrenador se dirigió a Pablo Vázquez, quien sentado, en el banquillo, parecía recriminar una de las decisiones arbitrales. Acabaron frente a frente, cada uno intentando convencer al otro de su particular punto de vista. Jiménez, emocional en muchos momentos, tiró de sensatez para analizar el encuentro al término de los noventa minutos. Empezó echando mano a las cifras, a los 26 disparos del equipo, a los 15 saques de esquina. No anduvo, sin embargo, con rodeos. Utilizó los números para hablar del "mal momento" ofensivo, y también de los errores defensivos que condenaron al equipo.