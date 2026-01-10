Las exigencias de la Real Sociedad dificultan la salida de Karrikaburu, objetivo del Sporting

Las exigencias de la Real Sociedad paralizan —por el momento— la salida de Jon Karrikaburu, el delantero que, junto al punta del Athletic de Bilbao Urko Izeta, más convence a los responsables deportivos del Sporting. El club txuri-urdin reclama una contraprestación por el atacante de Elizondo, de 24 años, ya sea mediante un traspaso o a través de una cesión con una opción de compra superior a los dos millones de euros. Además, la Real Sociedad, que no cuenta con el futbolista —ya se quedó fuera de la convocatoria ante el Getafe—, exige a los clubes interesados que, en caso de que la operación se cierre como cesión (una fórmula que no convence al jugador, que prefiere una rescisión para iniciar de cero un nuevo proyecto), asuman la parte proporcional de su ficha durante la segunda vuelta del campeonato, una cantidad que oscila entre los 400.000 y los 500.000 euros.

El club donostiarra, además, no quiere perder totalmente el control del delantero. Por todas estas condiciones, la operación es muy compleja, hasta el punto de que varios de los equipos más interesados en un futbolista con enorme cartel en Segunda División ya han ido retirándose. La situación guarda cierto paralelismo con la de otro atacante muy pretendido, Izeta, por quien el Athletic, que ni siquiera tiene clara su salida, solicita dos millones de euros. El club bilbaíno ya rechazó el pasado verano una oferta de tres millones. En este tramo del mercado, los clubes juegan con los tiempos y comienzan a descolgarse de sus pretensiones iniciales.

En Mareo existe un notable interés en Karrikaburu, un jugador que genera consenso y al que se sigue desde hace años. Sin embargo, el Sporting no está dispuesto a asumir cualquier precio, especialmente porque el margen salarial es muy limitado, una cuestión sobre la que el club ha mantenido distintas conversaciones con LaLiga. En estos momentos, la operación por Karrika está parada y no hay avances para que recale en el Sporting, ni siquiera tras la salida de la carrera del Racing de Santander, que ha optado por incorporar cedido al delantero juvenil del Athletic Manex Lozano, además del atacante georgiano Giorgi Guliashvili. El Zaragoza, otro de los clubes más insistentes, también parece fuera de la puja. Aun así, hay más equipos de Segunda División al acecho. Todo apunta a que se trata de una operación para el tramo final del mercado.

Mientras el Sporting no cierre la llegada de otro delantero, seguirá siendo un candidato. No obstante, lo cierto es que las posturas entre el club gijonés y la Real están alejadas. Pese a la buena relación entre ambas entidades, llevan varios días sin mantener contacto. El Sporting maneja un presupuesto cercano a los 400.000 euros para reforzar la delantera en este mercado de enero y ya ha comenzado a trabajar en alternativas más accesibles. En su radar está Alejandro Marqués, aunque el Estoril también exige una contraprestación, lo que convierte la operación, al menos por ahora, en inviable.

Los gestores rojiblancos tienen controladas más opciones ofensivas, tanto del mercado nacional como del extranjero. La próxima semana se presenta como clave en la búsqueda del "9", coincidiendo con el inminente desembarco del nuevo presidente ejecutivo, José Riestra, a quien se espera entre el lunes y el martes, así como de Salomón Behar, jefe de operaciones de Orlegi Sports, que fijará su sede en Mareo durante el cierre del mercado de fichajes en España.

Un central antes que un extremo

La comisión deportiva del Sporting ha establecido como gran prioridad la contratación de un delantero centro. Y en esa operación están centrando todos los esfuerzos. El club gijonés, que dispone de algo más de 500.000 euros para actuar en este mercado, no prevé realizar este mes de enero más de dos incorporaciones, además de la de Brian Oliván, por lo que debe hilar muy fino para gestionar sus esfuerzos. Hoy, la prioridad de la comisión deportiva del club gijonés es la contratación de un "9". Después se pretende firmar a un central y, si es posible, a un extremo, aunque esto ya dependerá del margen, que es limitado. Una vez se resuelva esta primera necesidad, los responsables deportivos entienden que es prioritario reforzar la zaga con un central, incluso antes que fichar a otro extremo, por más que se haya decidido cortar la cesión de Oscar Cortés, un jugador que no contaba con minutos para Borja. En ese sentido, el entrenador abulense, que está muy preocupado con el rendimiento en las áreas, ve necesario elevar el nivel en esas dos posiciones –delantero y central– antes que reforzar el extremo, posición donde ve encaje a Gelabert e, incluso, a Corredera. Por otro lado, Huracán desveló ayer las cifras de la cesión de Jordy Caicedo, delantero que llega cedido por el Atlas mexicano con una opción de compra por unos 940.000 euros.