El increíble dato de una peña del Sporting alcanzado en Cádiz
Sentimiento Rojiblanco, presidida por Xuacu Rodríguez, completa en el Nuevo Mirandilla el pleno de desplazamientos en la primera vuelta
"Salimos a las 11.15 de la noche del jueves de Gijón, hicismos dos paradas y aquí estamos". A primera hora de ayer, tras cruzar España por carretera en diferentes coches, la peña Sentimiento Rojiblanco se plantó en Cádiz para cumplir con un doble propósito. Por una parte, del apoyar al conjunto rojiblanco en busca de la primera victoria del 2026. Por otra, la de completar el pleno de desplazamientos en la primera vuelta, tanto en Liga como en Copa. En todos y cada uno de ellos, el colectivo presidido por Xuacu Rodríguez estuvo presente. Con él, siempre, a la cabeza.
"Vamos a estar también en el próximo partido del Sporting, en la visita a la Cultural Leonesa. Ya tenemos montado un autocar para cuarenta personas. Y estamos esperando a que salgan los horarios del partido de Eibar también para organizarnos", resume Xuacu Rodríguez sobre el espíritu de una peña que dio color y calor rojiblanco a las gradas del Nuevo Mirandilla. Nueve de sus afiliados apoyaron al Sporting durante el partido ante el Cádiz, sin pensar en el traspiés de la derrota ante el Málaga en el último partido en casa, y con la ilusión de poder empujar al equipo a seguir soñando por estar en los puestos altos. Lo vivieron en Cádiz y tienen plaza asegurada en el partido ante la Cultural, donde ya está todo el papel vendido para el duelo del próximo sábado.
