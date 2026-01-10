El Sporting Femenino cae 0-1 ante el Eibar B y el futuro arroja cambios: estos son los planes del club para el banquillo

En una semana convulsa por la dimisión de quien era su primer entrenador, el Sporting Femenino salió ayer derrotado 0-1 en las instalaciones de Mareo ante el filial del Eibar y pierde fuelle en competición liguera. El partido fue muy disputado, aunque el club vasco aprovechó una ocasión cerca del desenlace para llevarse los puntos del feudo del Sporting y aumentar la crisis en el club, que suma tres entrenadores en seis meses.

Un gol de la atacante Karolina en el minuto 87 de partido dio la victoria al equipo armero y sentenció a las gijonesas a un derrota en casa dura en una semana que ha sido delicada de gestionar a nivel interno y que aumenta la herida en el club.

El Sporting Femenino tuvo como entrenador interino para el encuentro ante el Eibar B a Chus Viña, quien asumió el banquillo del club gijonés, en principio de forma temporal, después de la dimisión de Sergio Nieto por diferencias con la gestión del Grupo Orlegi.

Ahora, el club rojiblanco deberá decidir si acude al mercado para firmar a su tercer entrenador –en verano ya salió del club Alfonso Baldomir, también por diferencias con la propiedad– o, en cambio, apuesta por un técnico de la casa coo es el caso de Viña, a quien le ha tocado sin duda una papeleta complicada por el hecho de tener apenas unos días para asumir un cambio muy relevante. En principio, la idea del club es que apostar por gente de la casa, como el propio Viña, quien tiene serias opciones de seguir. El club tiene decidido apostar por una promoción interna.El equipo rojiblanco volverá a jugar la próxima jornada en Mareo y se enfentará el próximo 17 de enero ante el filial de la Real Sociedad, en un partido que apunta a ser muy relevante dentro de la gestión de esta crisis deportiva. Después las gijonesas dispondrán de más tiempo antes de visitar al Burgos.