Una zaga que se tambalea: este es el preocupante dato de la defensa del Sporting

El Sporting de Gijón cerró la primera vuelta con un dato tan revelador como terrible: 29 goles encajados en 21 partidos. Un promedio de 1,38 tantos por encuentro que obliga a un enorme acierto en ataque para contener semejante daño. Una losa de dimensiones históricas, de acuerdo a los datos. Porque la cifra de tantos recibidos en esta primera parte de la campaña supone nada más y nada menos que el récord negativo del club en Segunda División desde que esta competición tiene veintidós equipos.

Los tres goles encajados en el Nuevo Mirandilla convierten a esta defensa en la peor zaga rojiblanca desde que esta competición cuenta con veintidós clubes. Uno más que en la 2012-2013 y que en la 2013-2014 (28 goles). Dos más que en la 2001-2002 (27). Y tres más que en el curso 1998-1999 (26). Otro ejemplo para exponer el apuro defensivo del proyecto: en la pasada campaña, el equipo encajó 54 goles. Este año promedia 58 tantos, si sigue encajando a esta velocidad. Además, son seis en los últimos dos partidos. "Así no nos da", lamentó en la sala de prensa del Nuevo Mirandilla Borja, un entrenador que siempre ha forjado a sus equipos desde la solidez y que en los dos últimos encuentros ha visto cómo se le ha desmontado la red —seis goles encajados en dos encuentros después de tres donde el equipo había dejado la portería a cero—. "Estamos encajando fácil", explicó.

Aunque a nivel externo y dentro del club se antepone la contratación de un delantero centro, en el cuerpo técnico existe enorme preocupación con las dificultades que está encontrando el equipo para ser sólido y solvente a nivel defensivo y se aprecian errores de coordinación más globales, pero, sobre todo, fallos groseros individuales que están costando goles. Esta lectura, confirmada por el propio Borja Jiménez en el Nuevo Mirandilla, provoca que una de las grandes prioridades de los gestores deportivos sea la contratación de un central veloz y expeditivo que pueda adaptarse al perfil izquierdo de la zaga y se complemente con Curbelo, el elemento más estable.

Hoy, el cuerpo técnico ve en el canario al defensa más fiable de todas las opciones que se manejan en plantilla. Pero aún no le ha encontrado un socio de garantías. Por el momento, ni Perrin ni tampoco Pablo Vázquez, apuestas el pasado verano de la comisión deportiva, que descartó la continuidad de Maras, han dado muestras de la seguridad anhelada. Al cierre de la pasada campaña, los gestores deportivos detectaron que uno de los principales motivos del fracaso deportivo había estado en la falta de contundencia en área y por eso abogaron por acudir con convicción al mercado por dos zagueros con centímetros. Ahora, la comisión deportiva se ve obligada a una nueva revisión.

Debut de Montes en Primera

El gijonés Jorge Montes se estrenó en Primera División con el Getafe en el Coliseum en la derrota del club azulón (1-2) ante la Real Sociedad. Montes dejó el club rojiblanco el pasado verano, una vez que se acabó su etapa en el Sporting Atlético y ante la indecisión de los gestores de promocionarle al primer equipo. Aunque fichó por el Getafe B para competir en Segunda RFEF, la compleja situación económica que tiene el cuadro azulón ha provocado que el futbolista dispute de minutos con el primer equipo y se esté ganando un hueco.

El lateral izquierdo, de 21 años, disputó cerca de treinta minutos en el encuentro ante la Real Sociedad y, además, ya había marcado el gol decisivo en la eliminatoria en Copa ante el Navalcarnero.