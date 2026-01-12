Avalancha histórica de peticiones de abonados del Sporting para ir a León: más de 6.000 socios piden entradas

El desplazamiento del Sporting de Gijón a León ha desatado una auténtica locura entre la afición rojiblanca, hasta el punto de convertirse en una de las mayores avalanchas de peticiones de los últimos años. La fiebre por acompañar al equipo en este partido se ha traducido en 6.101 abonados inscritos para optar a una entrada para el encuentro del próximo sábado (16.15 horas) ante la Cultural y Deportiva Leonesa, que se disputará en el Estadio Reino de León.

La cifra confirma el carácter histórico de la demanda, muy por encima de cualquier previsión inicial y completamente desbordada por un cupo de solo 570 localidades, las únicas que el club leonés ha facilitado al Sporting para su masa social. Todas las entradas están destinadas a abonados de la presente temporada y tienen un precio de 20 euros, lo que ha colocado el foco en un escenario extremo: más de seis mil solicitantes para menos de seiscientas localidades.

Ante esta avalancha sin precedentes, el Sporting recurrió al sorteo para repartir las entradas. El sistema, explicado por el propio club, se desarrolló en dos fases. En la primera se extrajeron diez números de abonado de forma aleatoria, que una vez ordenados de menor a mayor fueron los siguientes: 3.661, 4.966, 7.695, 8.552, 9.591, 12.632, 14.437, 16.948, 17.177 y 18.906. En una segunda extracción se obtuvo el número 6, que determinó el resultado final del proceso: el abonado 12.632 marcó el punto de partida para la asignación de entradas.

Desde ese número, el club irá adjudicando las localidades por riguroso orden de inscripción hasta completar el cupo disponible. Los abonados agraciados recibirán un correo electrónico con toda la información necesaria para formalizar la compra.

Quedaron fuera del sorteo los Abonados Embaxadores inscritos, al contar con prioridad en la adquisición de entradas en virtud del beneficio recogido en el Plan +SPORTING, una circunstancia que el Sporting había detallado previamente. El club también precisó que el sorteo se realizó bajo supervisión y con grabación íntegra, y que las imágenes están a disposición de los abonados que deseen consultarlas.