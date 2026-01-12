La avalancha de peticiones de abonados del Sporting para la Mareona en León: de 3.000 solicitudes para 570 entradas

El desplazamiento del Sporting a León, uno de los más esperados por la Mareona en los últimos años, ha desatado un auténtico aluvión de peticiones entre la masa social rojiblanca. Más de 3.000 socios ya han solicitado una entrada para acompañar al equipo al Estadio Reino de León, donde el próximo sábado (16: 15 horas) se mide a la Cultural y Deportiva Leonesa, una cifra que evidencia la magnitud de la demanda y que todavía puede crecer, ya que el plazo de inscripción permanece abierto hasta hoy, lunes, a las 9.00 horas. Todo ello para un cupo muy reducido, lo que deja fuera, de antemano, a la inmensa mayoría de interesados.El Sporting ha confirmado oficialmente la recepción de solo 570 entradas para su afición, enviadas por el club leonés.

Todas las localidades gestionadas por el Sporting están destinadas exclusivamente a abonados de la presente temporada. El precio fijado para cada entrada es de 20 euros, un coste que ha situado el foco de la demanda en un escenario muy concreto: muchos más solicitantes que localidades disponibles. Los socios interesados deben inscribirse a través del Área de Abonados de la página web oficial del club. Cada abonado puede solicitar una entrada y también inscribir a un segundo socio con carné de la temporada 2025/26, conforme al procedimiento habitual establecido por la entidad.

Ante la avalancha de solicitudes, muy superior al número de localidades disponibles, el club realizará un sorteo para adjudicar las entradas. El procedimiento consiste en la elección aleatoria de un número de abonado, a partir del cual se irán asignando las localidades hasta completar el cupo, atendiendo al orden de inscripción de los solicitantes. Los abonados que resulten agraciados deberán efectuar el pago antes del miércoles 14 de enero, a las 9.00 horas. No se admitirán pagos fuera de plazo ni cambios en la titularidad de las entradas. El envío de las localidades se realizará de forma digital durante la jornada del jueves 15 de enero. El Sporting ha establecido, además, prioridad para los abonados ‘Embaxadores’ residentes en Castilla y León, que tendrán preferencia en la adjudicación. En caso de inscribir a un segundo socio, este deberá residir igualmente en la misma comunidad autónoma.