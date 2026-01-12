Hablan los abonados (afortunados) del Sporting con entradas para León: "Nos parece mal que se quede tanta gente fuera"

"Lógicamente nos parece mal que se quede tanta gente fuera". La frase cobra todavía más sentido en un contexto sin precedentes: 6.101 abonados del Sporting solicitaron entrada para acompañar al equipo este sábado (16.15 horas) en el Estadio Reino de León, donde se disputará el partido ante la Cultural y Deportiva Leonesa. Solo 570 localidades estaban disponibles, por lo que jamás había resultado tan complicado conseguir un billete. A ello se une el malestar general por la falta de solución para la grada visitante de El Molinón, cuya reducción ha traído como consecuencia que los clubes envíen menos entradas al Sporting para sus partidos a domicilio.

Hoy, las entradas para la Mareona más esperada en años valen oro. "Queremos ir muchos aficionados a un sitio muy reducido y no va a ser posible", resume Xuacu Rodríguez, presidente de la peña Sentimiento Rojiblanco. Aunque miles de sportinguistas no lograron entrada, muchos de ellos han decidido viajar igualmente a León, aun sabiendo que no podrán acceder al estadio. Habrá aficionados que sigan el encuentro desde bares, alrededores del campo o puntos de reunión improvisados en la ciudad. La magnitud del desplazamiento se deja notar también en la ocupación hotelera, con alojamientos prácticamente completos durante el fin de semana en la ciudad de León y en otros pueblos del entorno. LA NUEVA ESPAÑA reune en las taquillas de El Molinón a miembros de la Peña Sentimiento Rojiblanco, uno de los grupos de abonados del Sporting que sí consiguió organizar el viaje.

"Antes de cerrar la Grada Visitante mandaban entradas para los encuentros a domicilio para 1.250 personas pagando 20 euros y aun así en ese contexto se iban a quedar más de 4.000 sin entrada", recuerda Xuacu Rodríguez. "El problema ahora, con el tema de la Grada Visitante, es el mismo, pero mayor", entiende el presidente de le peña Sentimiento Rojiblanco. En esta ocasión, la cifra de solicitudes superó cualquier previsión. "Sabíamos que iba a ser un desplazamiento masivo, pero este número de peticiones no se lo esperaba nadie. Son casi los mismos abonados que tiene la Cultural Deportiva y Leonesa", subraya.

En el caso de la Peña Sentimiento Rojiblanco, el viaje a León será para cuarenta personas. De hecho, han llenado un autobús, además otra familia acudirá en coche por su cuenta. Solo una de las socias de la peña obtuvo su entrada a través del sorteo oficial que realizó ayer el club rojiblanco y donde se quedaron fuera de la carrera más de cinco mil personas. Por eso, ella lo celebró como si le hubiese tocado la lotería. "Aluciné. Entre todos los de la peña solo me tocó a mí", relata Sonia Cernuda, socia número 12.662. "Me llevé una gran sorpresa y una alegría enorme", añade.

El resto del grupo tuvo que recurrir a otras vías para poder estar en el Reino de León. "Las conseguimos a través de amigos, contactos y gente que nos dejaba los abonos. Esto ya lo hicimos en Coruña y Valladolid. Allí fue online; esta vez tuvimos que ir hasta León", explica Xuacu, reflejando el esfuerzo añadido que supone no quedarse fuera en un desplazamiento tan demandado. Un esfuerzo que se hace mayor y más necesario en los últimos tiempos tras la reducción de la zona visitante en El Molinón, que propicia que se den menos entradas a los equipos visitantes y, por consiguiente, la afición rojiblanca reciba menos para sus desplazamientos.

Quejas por la zona visitante

La presión social se ha dejado sentir durante toda la semana. Y son muchos los hinchas del Sporting interesados en conseguir una entrada para el Reino de León. "Llevamos días recibiendo llamadas. Conocidos, gente que pregunta si hay alguna opción… pero nosotros sacamos para los nuestros", señala el presidente de Sentimiento Rojiblanco, que subraya además la logística ajustada con la que se mueven. "En León no pudimos ni coger hotel. Los desplazamientos cercanos los hacemos en el día, porque si no, se nos va", agrega.

La avalancha de solicitudes ha reactivado también un debate estructural en el sportinguismo. "No nos cansaremos de pedir que se haga efectiva la reforma de la zona visitante de El Molinón para poder acoger a más afición visitante y que, de este modo, los otros clubes de la categoría envíen más entradas para la Mareona", reivindica Juan Manuel Castañón, presidente de la peña sportinguista Los Guajes, haciendo de portavoz de un sentir general entre la hinchada. Su colectivo de aficionados ya ha llenado un autobús para León y está a punto de completar un segundo, pese a que muchos de los que viajarán tendrán prácticamente imposible conseguir entrada.

Castañón insiste en que "club y Ayuntamiento se pongan de acuerdo para acometer unas obras que no tienen gran complejidad y que derivarían en un gran beneficio para todos los aficionados que cada fin de semana quieren animar al Sporting por toda España". Un gran problema que ha salido a relucir más que nunca debido al aluvión de solicitudes de La Mareona para estar presente en el Reino de León.