Las lesiones vuelven a golpear al Sporting: Gaspar estará varias semanas fuera de los terrenos de juego

Como si los problemas se reuniesen de golpe. Después de dos derrotas seguidas, el Sporting de Gijón pierde también ahora a Gaspar Campos, con una pequeña rotura muscular, que apunta a estar de baja algo más de un mes, aunque está pendiente de la última ronda de pruebas médicas. El extremo, de 25 años, se lesionó en el entrenamiento del pásado sábado en el entrenamiento en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, de Sevilla, solo un día después del encuentro en el Nuevo Mirandilla de Cádiz, donde, por cierto, marcó un gran gol.

La lesión frena de golpe al atacante, que se perderá cuatro o cinco partidos de competición y no volverá ya a participar hasta mediados de febrero. Por lo pronto, es baja para los encuentros ante Cultural Deportiva y Leonesa, Eibar, Huesca, Albacete. Y deja a Borja Jiménez con los efectivos contados en el extremo, posición en la que ya ha comenzado a situar a Gelabert e incluso a Corredera y donde dispone de Pablo García como comodín. Porque esta baja se suma a la salida de Oscar Cortés, pendiente de oficializarse, mientras que Nico Riestra también se encuentra fuera de juego por una lesión muscular. Otro contratiempo para el entrenador abulense. En principio, la prioridad de la comisión deportiva es fichar a un delantero centro -en eso se trabaja- y, si queda espacio salarial, un central. El club, de hecho, está revisando el mercado internacional, todo mientras no gran prioridad La contratación de un extremo solo sería posible en los últimos días de mercado. Eso salvo un cambio de planes. Aunque los rectores deportivos y Borja creen que la contratación de un delantero central es primordial. También el fichaje de un zaguero, aunque para este movimiento se va a destinar poco dinero.