Llega el nuevo jefe del Sporting: José Riestra, desembarco inminente

El Sporting de Gijón espera entre este lunes y mañana, martes, la llegada de José Riestra. El ejecutivo tenía previsto tomar un vuelo desde Ciudad de México, donde mantenía fijada su residencia mientras desarrollaba sus anteriores funciones como jefe deportivo de Orlegi Sports, para trasladarse ya de forma definitiva a España. El nuevo presidente ejecutivo del club rojiblanco aterrizará en las próximas horas en Gijón, prácticamente un mes después de ser nombrado, acompañado por su mujer, Sofía, y su familia.

Desde su designación en el cargo, Riestra ya ha venido ejerciendo como primer ejecutivo del Sporting desde México. De hecho, ha participado en todas las reuniones estratégicas relacionadas con el funcionamiento del club, tanto en lo relativo al aparato de Mareo como, especialmente, en las decisiones vinculadas al mercado de fichajes. Su llegada, en pleno mercado de enero, reforzará la apuesta deportiva del Grupo Orlegi en su proyecto en el Sporting, no solo por su papel reciente, sino también por tratarse de una de las personas de máxima confianza de Alejandro Irarragorri, propietario del club, que se apoya en un núcleo muy reducido de colaboradores.

Riestra y Salomón Behar, cuya presencia en Mareo también se espera en los próximos días, forman parte de ese círculo de confianza del máximo accionista. Ambos ejecutivos prevén dar un importante acelerón a la planificación deportiva del club rojiblanco, con el foco inmediato en la contratación de un delantero centro y, una vez cubierta esa prioridad, en la incorporación de un central. La implicación de Riestra ya ha supuesto cambios en la forma de trabajar del Sporting y se espera que su aterrizaje en Gijón derive en nuevos movimientos con el paso del tiempo. El nuevo presidente ejecutivo no solo reforzará la apuesta deportiva, sino que también contará con voz y voto en decisiones estructurales que afectan tanto al funcionamiento de Mareo como a la organización general del club.

David Guerra, por su parte, desempeñará el cargo de vicepresidente ejecutivo y, en principio, asumirá una implicación más directa y estable con el Área de Negocio. De hecho, Guerra ha sido el principal valedor de la llegada de Luis Arregui como nuevo director de negocio del club rojiblanco tras el cese de Fabio Ruaro, un departamento en el que se pretende dar un último impulso.