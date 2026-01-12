El Sporting, a por una remontada al "estilo Baraja"

De menos a más, para terminar entre los seis primeros. Algo así debe protagonizar el Sporting de Gijón si quiere despedir la temporada en los deseados puestos de play-off de ascenso. Si repite en la segunda vuelta los mismos 30 puntos logrados en la primera parte del campeonato, se quedará fuera. Desde que la competición introdujo este formato, ningún equipo jugó la promoción con 60 puntos. Sin embargo, hay un curioso precedente que puede servir como espejo para los rojiblancos. Con Rubén Baraja en el banquillo, los gijoneses ya se metieron cuartos al finalizar la campaña tras calcar los mismos 30 puntos actuales en la primera vuelta.

Dos veces consiguió el Sporting disputar el play-off de ascenso desde el último regreso del equipo a Segunda División, hace nueve temporadas. El primero de ellos es que hace referencia a ese "estilo Baraja" con el que una espectacular remontada en la última parte del campeonato permitió soñar con el ascenso a Primera. La campaña empezó, además, con paralelismos añadidos a los de la puntuación del actual curso. El club rojiblanco también se vio obligado a cambiar de entrenador durante el campeonato. Javier Fernández apostó entonces por Rubén Baraja, que llegó a Gijón más tarde que lo ha hecho Borja Jiménez en esta temporada. "El Pipo" sucedió a Paco Herrera y reactivó al equipo.

Baraja tomó las riendas del Sporting en la jornada 19, a las puertas de completarse la primera vuelta. Protagonizó un estreno prometedor en El Molinón, en el que el Sporting se impuso por un rotundo 3-0 al Tenerife. Michael Santos, Carmona y Moi Gómez hicieron los goles. El equipo, sin embargo, mantuvo cierta irregularidad como visitante, pero comenzó a cimentar una gran solidez en el municipal gijonés que ejerció como apoyo para ir escalando posiciones en la tabla. Los 30 puntos de la primera vuelta dieron para cerrar la primera vuelta noveno, a cuatro puntos del play-off.

Fue en la segunda vuelta en la que el Sporting se mostró como un equipo arrollador. Hasta el punto de encadenar ocho victorias consecutivas que le llevaron a liderar la tabla tras imponerse a equipos como Osasuna, Cultural Leonesa, Sevilla Atlético, Huesca, Rayo, Almería, Reus y Valladolid. El pinchazo llegó al final. El equipo ganó una de las últimas cinco jornadas de Liga. El resto fueron derrotas. Tras terminar cuarto, también perdió los dos partidos de la primera eliminatoria del play-off, en la que quedó emparejado con el Valladolid. 3-1 en la visita a los blanquivioletas y 1-2 en El Molinón. El Valladolid terminó ascendiendo ese año.

La otra temporada en la que el Sporting acabó en puestos de play-off fue la 2023-24. El equipo dirigido por Miguel Ángel Ramírez firmó 65 puntos y mostró una menor regularidad durante la segunda parte del campeonato. Y es que 35 ya los hizo en la primera vuelta, en la que finalizó tercero en la clasificación. Le separaban cuatro puntos del líder, el Leganés de Borja Jiménez, y solo tres de los equipos que marchaban fuera de la promoción de ascenso.

Los rojiblancos, en todo caso, supieron salir de las crisis de resultados y algún bache en el juego de una segunda vuelta en la que ataron su participación en el play-off en la decisiva victoria obtenida en el feudo del Eldense. El equipo acabó la liga regular como quinto en la tabla y llegó el cruce en el play-off con el Espanyol. Se le escapó la eliminatoria en El Molinón, en la que cedió una derrota por la mínima (0-1) con gol de Puado. La vuelta terminó sin goles. Ahora, el Sporting busca encontrar un nuevo play-off con déficit de puntos y necesidad de remontada.