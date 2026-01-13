Bernal da la "bienvenida" al Sporting a Riestra: "Seguro que nos ayuda mucho"

Jesús Bernal, medio del Sporting de Gijón, fue el protagonista en la sala de prensa de Mareo en el primer día de José Riestra como primer ejecutivo del club rojiblanco. "Le conocemos bastante y le hemos visto más veces en el día a día. Darle la bienvenida y seguro que nos ayuda mucho”.

¿Cómo se encuentra?: “Me encuentro cada vez mejor, cuando llevas tanto sin competir, aunque llevara un tiempo entrenando, que se asemeja pero no es lo mismo, con el paso de los minutos estoy mejor. En Cádiz me sentí más suelto con balón. Vas ganando confianza, es mucho tiempo fuera”.

La falta de regularidad del proyecto deportivo: “Al final son números, cuatro victorias seguidas es un dato que muy pocos equipos podrán conseguirlo al final del año. Dos victorias seguidas ya es muy complicado. Hay que tomarlo como que estamos haciendo cosas bien. Pero también las rachas malas nos tienen que servir para darnos cuenta de que no podemos permitirlo. Tenemos que ser más regulares y enfocarnos en los pequeños detalles para que las rachas solo sean buenas”.

Su lesión: "Los primeros días la cabeza bien porque no era consciente de la gravedad, pero luego altibajos, aunque la he superado bastante bien. Con mucha ayuda de mi pareja, familia y toda la gente que trabaja en el club, he estado muy bien rodeado y estoy muy contento de haberlo superado”.

Mala dinámica. “No creo que tenga que ver con el parón navideño. Hay dos versiones para verlo, si te vas con mala dinámica igual vuelves con más agobio y estrés, y si te vas con buena dinámica vuelves con mucha ilusión. No se han dado los resultados, pero somos capaces de revertirlo”.

¿Cómo de lejos está su mejor versión?: “Eso no sabría decírtelo, cada partido es diferente, es cierto que conforme pasan más minutos ya estoy muy cerca de un buen nivel, en el último contra el Cádiz me vi muy ganador en duelos y muy seguro con balón. Cuantos más minutos pasen más confianza y poso voy a ir cogiendo”.

La mala racha del Sporting: “Cuando no ganas te preocupan muchas cosas, pero sobre todo esas cosas te ocupan la cabeza para solucionarlas. Preocupación no es la palabra. Si encajas tres goles en una categoría como Segunda estás muy lejos de puntuar y ganar, pero generamos un volumen mucho más alto que el rival. Estamos en una dinámica en la que con muy poco nos generan mucho daño y a nosotros nos cuesta más. Hay que intentar atender más a los pequeños detalles, ser mas solidarios y dar un poquito más. Aunque lo estemos haciendo, hay que dar un paso más”.

La derrota en Cádiz: “Es una sensación de resignación, de decir ‘qué más tenemos que hacer’. Yo creo que el partido en Cádiz merecimos llevarnos algo, aunque cuando no te lo llevas es por algo. Hay que prestar más en los pequeños detalles para que no vuelva a pasar”.

Encajar a balón parado: “Al final son dinámicas, puedes mirar a todos los equipos, piensas que son muy fiables y luego encajan tres jornadas a balón parado o son muy defensivos y hacen goles durante cuatro jornadas. Es tan igualada que son pequeños detalles. No creo que sean errores grotescos a balón parado, porque el jugador que peina tiene marca y el que remata tienen marca. No son errores muy grotescos de futbolistas que estén solos”.

¿Les tranquiliza la mala racha de los rivales?: “Sinceramente, independientemente de lo que hagan los de arriba, sí que pasa por empatar y perder. No somos un club de estar más o menos felices por lo que hagan los demás. Cuando queden tres o cuatro jornadas sí que hay que mirar a los demás, pero ahora si ganamos estaremos contentos y hay que mejorar cosas, y si perdemos o empatamos no estaremos contentos y habrá que mejorar cosas. Queda mucha temporada y pensar en los resultados de los demás sería un error”.

La segunda vuelta: “No tenemos que mirar en recuperar terreno y agobiarnos por sacar tres puntos. Hay que ir partido a partido, hay que ir contra la Cultu, que es un club que les tengo mucho cariño y les deseo la mayor de las suertes quitando el próximo partido. Hay que ir partido y partido y sin comparaciones con otros equipos ni con nuestra primera vuelta. En la segunda vuelta se iguala todo y cuesta más hacer puntos a todos los equipos, porque todos se juegan algo. Esta liga es muy competitiva”.

La visita a la Cultural: “Es un partido muy complicado en lo deportivo. Es aguerrido y con balón hace las cosas muy bien, tiene grandes jugadores. Mi favorito es Manu Justo por tema personal y futbolístico. En cuanto a la afición diría que me sorprende, pero vayamos donde vayamos siempre nos sentimos arropados, siempre animan y qué mejor forma de darles las gracias que desde el campo con un buen resultado”.

