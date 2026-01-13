Las cláusulas de Oscar Cortés, de descarte en el Sporting a 2 millones por el 50% de su pase
El club rojiblanco oficializa su marcha mientras su nuevo equipo comparte las condiciones de su contrato
N. L.
El Real Sporting de Gijón comunicó este martes la finalización del periodo de cesión del futbolista Oscar Cortés, que llegó el pasado verano en condición de cedido, procedente del Glasgow Rangers escocés. Cierra su etapa como rojiblanco tras haber disputado un total de 8 encuentros con la camiseta del Sporting (5 en Segunda División y 3 de la Copa del Rey). Un periodo en el que nunca consiguió consolidarse en el once titular ni con Asier Garitano ni, después, con Borja Jiménez.
Cortés no ha vuelto a Glasgow, sino que ha iniciado una nueva andadura en Argentina junto a Jordy Caicedo. El colombiano ha firmado por Huracán, conjunto que ha compartido las cifras que rodean su incorporación. Repite el modelo adoptado por el Sporting, en forma de cesión. El conjunto argentino detalla que "el delantero colombiano de 22 años proveniente del Rangers de Escocia firmó un préstamo por un año, con un cargo de 80.000 dólares (unos 69.000 euros). Además, en el contrato también quedaron estipuladas tres opciones de compra semestrales de 1.800.000, 2.000.000 y 2.200.000 por el 50 por ciento del pase".
