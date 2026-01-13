José Riestra ya lidera desde Mareo el proyecto del Sporting

El presidente ejecutivo del Sporting de Gijón ya se encuentra en las instalaciones de Mareo, donde este martes ha comenzado a liderar el nuevo proyecto del club rojiblanco. José Riestra ha respaldado a la primera plantilla durante la sesión de entrenamiento del primer equipo, desarrollada en el campo número 2 de la ciudad deportiva.

Con una botella de agua en la mano, Riestra no se ha perdido ningún detalle de la sesión. El dirigente, que llegó de madrugada a Asturias en un vuelo procedente de Ciudad de México, siguió de cerca el trabajo del equipo dirigido por Borja Jiménez.

El entrenamiento se ha desarrollado con la ausencia de Gaspar Campos, que estará más de un mes de baja tras sufrir un esguince en un lance fortuito durante una sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva del Betis.

Junto a Riestra ha estado en todo momento Israel Villaseñor, director de gestión deportiva del club gijonés. El nuevo máximo responsable ejecutivo del Sporting ha presenciado el entrenamiento desde uno de los banquillos del campo número 2.