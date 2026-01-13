¿Qué espacio tienen las aficiones visitantes en Segunda División? el Sporting y la media de aforo en el fútbol español

Miles de sportinguistas se quedarán este sábado con las ganas de alentar al Sporting en el Reino de León. La respuesta de la afición rojiblanca volvió a ser masiva: más de 6.100 abonados se inscribieron en el sorteo de entradas para el partido ante la Cultural Leonesa, pero solo había 570 localidades disponibles, lo que deja a más de 5.500 seguidores sin billete para acompañar al equipo. La situación, que se repite cada vez con más frecuencia en el fútbol español, estropeando el ambiente en muchos campos de España, ha provocado un gran malestar en el sportinguismo. Reabre un debate: ¿se debe ampliar el fondo visitante de El Molinón? Y, también, provoca preguntas en la gente: ¿es una situación que solo afecta al Sporting o también afecta a más clubes?

Muchos aficionados señalan ahora a un factor común que ha cambiado por completo el panorama de los desplazamientos: la reducción del aforo en las gradas visitantes. Un ajuste que ha alterado el mapa del fútbol profesional y que ha terminado por cortar las alas a una afición acostumbrada históricamente a estar siempre presente, juegue donde juegue su equipo. La explicación hay que buscarla en el cambio de paradigma impulsado en 2024 por LaLiga, bajo la presidencia de Javier Tebas, que mantiene una cruzada contra los ultras y entiende que con estas limitaciones vela por la seguridad de los campos, aunque se cargue parte de la razón de ser del fútbol: el ambiente en los estadios, imágenes ya del pasado. A petición de las fuerzas de seguridad, el fútbol profesional adoptó un nuevo modelo que prioriza el control de las gradas, la compartimentación de los estadios y la separación de aficiones, lo que ha derivado en una reducción generalizada del cupo visitante en los campos de toda España. No se trata de una decisión puntual ni dirigida a un club concreto, sino de una normativa común que se aplica de manera homogénea.

La consecuencia es directa: menos entradas disponibles para viajar y un intercambio cada vez más limitado entre clubes, ya que el sistema funciona de manera recíproca. En ese contexto, el Sporting se ha visto afectado tanto fuera como en casa. El Molinón también ha reducido el aforo destinado a la afición visitante como consecuencia del nuevo marco normativo, un detalle clave para entender el problema global. Cuantas menos entradas se envían desde Gijón, menos se reciben cuando el equipo juega lejos de Asturias. El club, mientras, ha realizado ya un estudio para calibrar el impacto económico que supondría ampliar la Grada Visitante, sin descartar abordar esa operación en un futuro. Es, además, una cuantía muy relevante y que afectaría al balance económico de la entidad y, quizá, a la apuesta deportiva del proyecto. La ausencia de esta obra está afectando especialmente a la afición del Sporting, que no es una más en Segunda División, y da enorme importancia a acompañar al equipo, sobre todo en viajes tan atractivos como el de León.

Esta circunstancia ha generado críticas desde la propia afición. Emilio Llerandi, vicepresidente de la Federación de Peñas del Sporting, es especialmente contundente: “Que el club ofrezca en un estadio como El Molinón una cantidad tan irrisoria de localidades —un hecho que ya perdura desde hace más de un año— no responde al señorío que debería tener el club con respecto a los clubes y aficiones visitantes y demuestra muy poca preocupación por la afición local, que se ve imposibilitada de hacer lo que le gusta: viajar a apoyar a su equipo, al que buena falta le hace”.

Desde la Unipes, la lectura combina realismo y reivindicación. Su presidente, Gustavo Alonso, asume que el problema de fondo es estructural. “Partimos de una base ineludible e inapelable: la oferta es claramente inferior a la demanda debido al fervor futbolístico actual, por lo que no es posible satisfacer, bajo ninguna fórmula, las peticiones existentes”, explica. No obstante, considera que existen vías para mitigar parcialmente el impacto: “Desde el club deben ponerse los medios pertinentes para minimizar esta situación, adecuando y ampliando la zona visitante siguiendo los cauces legales y reglamentarios”. En esa línea, Alonso apunta a la colaboración institucional. “Con la zona visitante algo se podrá hacer, en colaboración con el Ayuntamiento, para ampliarla y adecuarla a la normativa”, señala, consciente de que no se trata de una solución definitiva, pero sí de una medida que permitiría poner más entradas a disposición en determinados partidos.

Aunque el impacto es especialmente visible en Gijón por la dimensión social del Sporting, los datos reflejan que no se trata de un problema exclusivo. En Segunda División, clubes como UD Almería, RC Deportivo, Málaga, Granada o UD Las Palmas manejan cupos visitantes similares al rojiblanco (entre 400 y 865), mientras que el Racing de Santander es el que más localidades destina a la afición rival, con alrededor de 1.200 entradas, y Burgos, con en torno a 1.000, son una excepción dentro del nuevo modelo.

El reciente ejemplo del Athletic de Bilbao también refuerza esta lectura. La Cultural Leonesa facilitó 650 entradas al Athletic Club para su partido de Copa del Rey en el Reino de León, apenas 90 más de las asignadas ahora al Sporting para el encuentro de este sábado, pese a tratarse de una de las aficiones más numerosas y dinámicas del país, capaz de desplazar miles de seguidores, muchos de los cuales también se quedaron sin poder acceder al estadio.

Bajo estas líneas se concreta el aforo para las aficiones visitantes de cada uno de los campos de Segunda: