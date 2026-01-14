El Ibiza cierra la cesión de Kembo: viaje inminente y acuerdo hasta final de temporada

El UD Ibiza ha cerrado este mismo miércoles con el Sporting de Gijón la cesión de Yann Kembo. Los dos clubes se encuentra ya ultimando flecos y preparativos para dar luz verde al acuerdo. El Tarazona también se había interesado en la cesión del central. Pero la apuesta del equipo ibicenco por el central francés, de 23 años, es muy importante y asume más salario de lo que podía abarcar el club aragonés, que se ha caído de la carrera en los últimos días. El central tiene contrato con el Sporting hasta junio de 2028, por lo que la experiencia será muy importante para dar un paso en su carrera. Kembo, que tampoco se ejercitó este miércoles con el equipo rojiblanco en Mareo, tiene previsto dirigirse a Ibiza mañana, jueves. De esta manera, el Sporting completa su operación salida. No están previstas más bajas este mercado.

El central llega en calidad de cedido para lo que resta de temporada y con el objetivo de buscar los minutos que no pudo sumar en el Sporting en la primera vuelta de la temporada. La dirección deportiva del Ibiza ha apostado por la llegada de este potente zaguero, en una operación avalada por el entrenador, Miguel Álvarez, que sabe lo que es tratar con futbolistas jóvenes tras su paso por el filial del Villarreal.

En Mareo buscan ahora firmar otro central, una vez se resuelva la llegada de un "9". La comisión deportiva del Sporting se ha marcado como gran prioridad la llegada de un atacante y ahora los esfuerzos se dirigen a cerrar la contratación de un punta. Después, con el espacio restante, se avanzará para intentar cerrar la plantilla con la incorporación de otro defensa.