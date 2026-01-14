José Riestra pone el foco en el mercado del Sporting: así fue la primera jornada del nuevo jefe

José Riestra ya manda en Mareo. El nuevo presidente ejecutivo del Sporting respaldó ayer a la plantilla en su primer día en las instalaciones. "Seguro que nos ayuda mucho", destacó ayer Jesús Bernal, centrocampista del primer equipo, y el encargado de dar la "bienvenida" al nuevo número 1 de la estructura del Sporting. Ni siquiera le dio tiempo a instalarse en la ciudad –apenas habían pasado unas horas desde su aterrizaje en Asturias después de cruzar el charco desde Ciudad de México–, pero el directivo no perdió el tiempo y se dirigió enseguida a los despachos del club rojiblanco para comenzar esta nueva era. Son, además, días de enorme actividad y estrés en Mareo, en medio del mercado de fichajes de enero. Riestra fue uno de los primeros en llegar y uno de los últimos en irse. Hasta última hora de la tarde estuvo en su despacho. Fue una jornada intensa y directa. Al grano. Sin tiempo para aclimatarse.

Israel Villaseñor, director de gestión deportiva del club gijonés, fue el encargado de darle la bienvenida en su primer día y respaldó al ejecutivo en su aterrizaje en la entidad. Los dos asesores más cercanos a Alejandro Irarragorri estuvieron juntos en todo momento, especialmente en la mañana. La imagen de ambos viendo juntos el entrenamiento confirma el cambio de gobierno en la entidad, que comienza un nuevo ciclo bajo el gobierno de dos figuras cruciales en la organización del Grupo Orlegi y que reportan directamente a Irarragorri, que ha dado prioridad al proyecto deportivo del Sporting con estos movimientos internos.

De hecho, ambos ejecutivos siguieron desde uno de los banquillos del campo número 2 la sesión del equipo de Borja Jiménez, que tuvo tiempo de charlar con el nuevo mandamás del club gijonés. Riestra, que ya conocía a la plantilla y saludó a trabajadores de la entidad, se instaló enseguida en su nuevo despacho y se puso a trabajar ya en distintos frentes abiertos, con la prioridad puesta en la actividad en el mercado de fichajes. Los dos responsables de la red de scouting de Orlegi Sports, Gerardo García, que estuvo estos días fuera de Asturias, y Fredi Lobeiras estuvieron ayer todo el día en Mareo trabajando en el mercado.

En cuestión de días asomará por Gijón Salomón Behar, responsable del área "Trade" y uno de los ejecutivos más importantes de la organización, que rematará desde Mareo la ventana de invierno del Sporting. Toda la maquinaria del club está centrada en la contratación de un "9", un movimiento que se considera capital a nivel interno y que concentrará el grueso del margen económico del club rojiblanco en este mercado de invierno. La prioridad de Borja Jiménez, el entrenador, es que se refuerzo pueda sumar desde el primer día. Es decir, que tenga una capacidad de adaptación inmediata, como Jon Karrikaburu o Urko Izeta, que siguen en el mercado, pero que, en estos momentos, se antojan como objetivos muy complicados. Como Alejandro Marqués, por las altas pretensiones del Estoril.

La dificultad de contratar a un punta en el mercado nacional, con más de una docena de clubes peleando por los mismos objetivos, ha empujado a la red de scouting del Grupo a abrir vías en el mercado internacional. Se están valorando varias opciones, aunque, al menos en estos momentos, no hay ningún fichaje encarrilado. Sí con más opciones. Pero, en principio, para el encuentro del sábado en el Reino de León no se habrá incorporado a ese nuevo punta. Esto abre opciones a que entren en convocatoria Álex Oyón, Mancha o, incluso, Marcos Fernández, jugadores del Sporting Atlético. Los dos primeros se ejercitaron ayer con el primer equipo y tienen opciones de estar en la convocatoria.

La intención de los responsables deportivos es la avanzar con la contratación de un delantero centro. Después, con el espacio que se disponga , se valorarán nuevos escenarios. La lesión de Gaspar Campos, con un esguince de tobillo de grado 3, deja a la plantilla coja de extremos. Aunque en los análisis internos se han detectado más problemas en el centro de la zaga. La idea de los gestores y técnicos pasa, con ese espacio que quede libre, por fichar a un zaguero, seguramente cedido.

Mientras, el Sporting anunció ayer la rescisión de la cesión de Oscar Cortés, que ya es nuevo jugador de Huracán. Con la salida del colombiano ya confirmada, quedaría por salir Kembo, que ayer no se entrenó con el equipo y apunta al Ibiza. Los clubes mantienen conversaciones para la cesión del zaguero, que puede cristalizarse en cuestión de horas.