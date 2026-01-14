Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La promesa del Sporting Alex Diego da otro salto: notable debut con la Selección Sub-18

El langreano regresa a Mareo tras destacar en su paso internacional

Alex Diego, ante Italia

Alex Diego, ante Italia / RFEF

A.M.

Alex Diego, una de las más firmes esperanzas de Mareo, dio este miércoles otro salto con su estreno con la Selección de España Sub-18 en la victoria de esta 1-0 ante Italia, uno de los combinados más fuertes del panorama internacional. El canterano rojiblanco, de 17 años y que ya ha debutado con el primer equipo del Sporting de Gijón, disputó los segundos cuarenta y cinco minutos del partido con la Selección y confirmó su potencial. Alex Diego, que es uno de los jugadores mejor considerados de la cantera rojiblanca y que ya es un habitual en la dinámica del primer equipo aunque está compitiendo con el Sporting Atlético, demostró frente a Italia su calidad defensiva y su notable golpeo de balón cuando tuvo la oportunidad de doblar la banda.

El futbolista langreano regresará a Mareo tras despuntar con la Selección para continuar con su crecimiento. En el club rojiblanco están más que satisfechos con su evolución y su progresión en los últimos meses.

