La promesa del Sporting Alex Diego da otro salto: notable debut con la Selección Sub-18
El langreano regresa a Mareo tras destacar en su paso internacional
A.M.
Alex Diego, una de las más firmes esperanzas de Mareo, dio este miércoles otro salto con su estreno con la Selección de España Sub-18 en la victoria de esta 1-0 ante Italia, uno de los combinados más fuertes del panorama internacional. El canterano rojiblanco, de 17 años y que ya ha debutado con el primer equipo del Sporting de Gijón, disputó los segundos cuarenta y cinco minutos del partido con la Selección y confirmó su potencial. Alex Diego, que es uno de los jugadores mejor considerados de la cantera rojiblanca y que ya es un habitual en la dinámica del primer equipo aunque está compitiendo con el Sporting Atlético, demostró frente a Italia su calidad defensiva y su notable golpeo de balón cuando tuvo la oportunidad de doblar la banda.
El futbolista langreano regresará a Mareo tras despuntar con la Selección para continuar con su crecimiento. En el club rojiblanco están más que satisfechos con su evolución y su progresión en los últimos meses.
