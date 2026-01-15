El "9" del Sporting para enero toda una apuesta: las claves de la búsqueda

El fichaje de un "9", principal objetivo del Sporting para este complejo mercado de enero, apunta a ser una apuesta de la comisión deportiva de Orlegi Sports, que se encuentra analizando distintas opciones, con el foco en el mercado internacional y sin que, de momento, se haya avanzado por ninguna de las gestiones abiertas. Las dificultades que arroja el mercado nacional obligan a los gestores deportivos del club gijonés a revisar más posibilidades en ligas extranjeras, aunque se asuman más riesgos. Sucede que más de media Segunda División quiere este mes de enero un "9" y que todas las direcciones deportivas priorizan lo mismo: garantizarse rendimiento inmediato. También que el margen financiero del club rojiblanco, que ha hecho varias consultas con La Liga para conocer su disponibilidad, va a ser al final muy estrecho: algo más de 200.000 euros para el delantero centro. Y unos 100.000 euros para ese tercer refuerzo, que apunta a ser un defensa central, aunque todo se valorará cuando se cierre el "9" y se conozca al detalle el espacio.

Las salidas de Jordy Caicedo, Oscar Cortés y la inmediata de Yann Kembo, que este jueves pone rumbo al UD Ibiza, añaden algo de aire. Pero, aún así, el Sporting está bastante limitado este mercado de invierno, toda vez que ya cuenta desde hace casi un mes con Brian Oliván, que este jueves será presentado. La prioridad ha sido y sigue siendo firmar a un delantero que pueda inmediatamente sumar y conozca la categoría, que tiene sus peculiaridades.

Pero la fortísma competencia por los pocos atacantes que ofrece este mercado y el estrecho espacio que dispone el Sporting hacen casi imposible aspirar a esos primeros objetivos. Ahora mismo y salvo un gran giro, el club gijponés no llega a las exigencias de la Real Sociedad por Jon Karrikaburu, que acumula varios pretendientes en Segunda División, como el Deportivo de La Coruña o la Cultural Deportiva y Leonesa, que se ha guardado unos 500.000 euros para fichar a un delantero. Tampoco ayudan las condiciones de la Real, que quiere garantizarse una contraprstación, aunque sea a futuro. Otro gran deseado en los dos últimos mercados ha sido Urko Izeta, del Athletic de Bilbao. Pero Valverde parece haber cerrado la puerta a la salida: "Contamos con él, nuestro mercado es muy limitado", apuntó. Y, además, hay más clubes metidos en la pelea. Como Karrika, casi imposible.

A falta de algo más de dos semanas para el cierre, en las opciones que ofrece el mercado internacional está ahora mismo concentrada la dirección de fútbol, con José Riestra, presidente ejecutivo del club, trabajando a destajo en su nuevo despacho en Mareo y con permanentes reuniones con Gerardo García y Fredi Lobeiras, quienes recopilar los informes de jugadores. Mañana, viernes, está previsto que aterrice en Asturias Salomon Behar, el jefe de operaciones, desde México, algo que podría dar más velocidad a los movimientos. El club, mientras, quiere centrar el tiro y acertar con un fichaje que se observa como fundamental.