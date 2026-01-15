Brian Oliván rescata la palabra ascenso en el Sporting: "Es un objetivo difícil, pero podemos optar a ello"

Birian Oliván (Barcelona, 1994) fue presentado este jueves en Mareo como nuevo jugador del Sporting. El lateral zurdo, incorporado el pasado mes de diciembre con la carta de libertad, firmó hasta final de temporada. Estuvo acompañado de José Riestra, presidente ejecutivo, y Joaquín Alonso, relaciones institucionales. "Desde el primer día que llegué todos me han hecho el día a día mucho más fácil. Espero que podamos conseguir el objetivo que todos queremos. Ayudaré en lo máximo que pueda", subrayó el futbolista, que ya logró el ascenso a Primera División con Mallorca y Espanyol.

La decisión. "Fue fácil. Venía de una situación delicada al estar parado desde el mercado de verano. No se pudo hacer la operación (el Sporting valoró firmarle el pasado verano) por circunstancias de la entidad, no por mi parte. Venía a un club histórico, un proyecto ambicioso. Vamos de la mano. Por esto tardé poco en decidirme. Es un proyecto ilusionante porque con trabajo y esfuerzo podemos conseguir el objetivo. Es una competición muy dura. Es una categoría muy pareja, pero la decisión, bastante fácil".

Cercanía. "Es un club muy familiar. Tanto entre los que mandan en el club como los que no salen en las fotografías. Hay un grupo sano y noble".

Ascenso. "El objetivo es que el Sporting esté en Primera. Es un objetivo muy difícil pero si lo proyectamos con trabajo y esfuerzo, podemos optar a conseguirlo".

El camino. "En una competición tan larga, todos los equipos atraviesan malos momentos y estar unidos en los malos momentos es la receta (para ascender). Subí con el Mallorca y el Espanyol, pero los equipos que menos encajan (menos goles reciben) son los que están más cerca de conseguir el objetivo. Así fue con el Mallorca. Diferente fue con el Espanyol, donde teníamos jugadores con mucho nombre y calidad, capaces de resolver en momentos de mucha tensión como la liguilla".

Estado físico. "Era una situación un poco fuera de lo normal porque venía de estar parado, que no sin dejar de entrarme. Estuve entrenando en un equipo de Mallorca en el que me ejercitaba, el Constancia, tres días a la semana. Había que estar preparado para cuando llegara la oportunidad. Estoy bastante bien".

Características. "Lateral con proyección ofensiva, fuerte en los duelos, trabajador y con compromiso".

Yáñez y Barral. "Me habaron muy bien de un club cercano y una ciudad acogedora (tras hablar con Barral y Yáñez, con los que estuvo en el Cádiz). También hablé con Lekic y me dijo lo mismo".

Pablo y Diego. "Cuanto más competencia, mejor. No te da tiempo a relajarte".

Debut con roja. "No fue el que me hubiera gustado. Es un club y un estado que aprieta mucho. Fue un día especial igualmente".

Titularidad. "Mi trabajo es estar a disposición, eso ya corresponde al entrenador".

Porcentaje de estado físico. "Necesito ritmo de competición porque llevo casi un año sin jugar, pero en los entrenamientos me estoy encontrando muy bien".