"Hat-trick" solidario desde el corazón de El Molinón: el regalo de Rocío, Paco y Tino

Forman el mejor equipo, una combinación perfecta para firmar un "hat-trick" (tres goles) ante cualquier adversidad. La Fundación del Sporting "fichó" a Mar de Niebla, Asociación de Donantes de Sangre y Banco de Alimentos para conseguir que las últimas fiestas navideñas fueran mucho mejores para mucha gente. Los cuatro colectivos colaboraron a través de diferentes iniciativas con El Molinón como escenario para conseguir juguetes, alimentos y transfusiones de sangre. Acabó en goleada. LA NUEVA ESPAÑA les reúne en el municipal gijonés. Ellos reparten méritos: "La afición del Sporting siempre responde".

Rocío Álvarez Fernández, codirectora de la Fundación Mar de Niebla, hace un balance "muy positivo" de la juguetería solidaria, proyecto que con el apoyo del club rojiblanco por "segundo año consecutivo", consiguió acercar juguetes en las fechas navideñas a "familias en situación de vulnerabilidad" identificadas por otros proyectos o por la Oficina de Derechos Sociales. 135 familias solicitaron cita previa para beneficiarse de este servicio, entregándose 200 juguetes para 229 niños a todas ellas. No fueron las únicas. Atendida esta demanda, se ofrecen estos productos en días posteriores a familias que lo requieran. "En el cómputo global, participaron 368 familias, entregándose 2.700 juguetes", detalla Rocío. Algunos llegaron desde El Molinón. "La afición del Sporting respondió muy bien porque en un par de horas ya se habían recogido 700 juguetes", amplía Rocío sobre una labor en la que una docena de jóvenes formados por Mar de Niebla desarrollaron la recogida y gestión de estos productos.

Faustino Valdés Cabo, presidente de la Asociación de Donantes de Sangre de Gijón, hace un llamamiento para donar mientras aplaude la campaña navideña de la mano de la Fundación del Sporting y "también de la Asociación de veteranos". "Hubo 437 bolsas en total de la campaña realizada en la región, de las cuales en Gijón fueron 262, siendo 24 de ellos donantes nuevos", concreta. En cuanto a números globales a lo largo del año, Faustino destaca que "Gijón ha sido la ciudad que menos ha bajado en Asturias en cuanto a donación, pero tenemos todos que hacer un esfuerzo". "Asturias necesita entre 180 y 200 bolsas de sangre diarias" para atender necesidades. "Si los que donan una vez al año, lo hicieran en dos ocasiones, solucionaríamos muchos problemas de demanda", explica.

Con una sonrisa responde Francisco Prado Díaz, responsable del Banco de Alimentos de Gijón y patrono provincial. "El día de partido de El Molinón recogimos 730 kilos". "Estamos muy agradecidos a la Fundación del Sporting por su colaboración y facilidades". "Superamos con creces la del año pasado". Si hablamos del nivel de recogida durante todo el año, "nos aproximamos bastante a la previsión, estamos satisfechos", apunta. Va más allá: "a nivel de Asturias ayudamos a unas 14.000 personas" y avisa de que se puede seguir colaborando. "Se pueden hacer donaciones de productos o económicas, que incluye una desgravación", comenta. En cuanto a alimentos, subraya el siempre "demandado aceite y productos precocinados, sobre todo".